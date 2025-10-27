Skończysz spłacać hipotekę i nieruchomość będzie bezwartościowa. To skutek demografii

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-10-27 7:47

Prognozy demograficzne rysują niepokojący obraz. Za 40 lat liczba pustostanów w Polsce może wzrosnąć lawinowo, osiągając niemal 3,6 miliona! Wiele domów i mieszkań, może stać się bezwartościowa i będzie sprzedawana za złotówkę.

Budowa nowych osiedli mieszkaniowych z widocznymi żurawiami i niedokończonymi budynkami nocą, symbolizująca przyszłe wyzwania demograficzne dla rynku nieruchomości. O spadku wartości mieszkań przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Budowa nowych osiedli mieszkaniowych z widocznymi żurawiami i niedokończonymi budynkami nocą, symbolizująca przyszłe wyzwania demograficzne dla rynku nieruchomości. O spadku wartości mieszkań przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Prognoza drastycznego wzrostu liczby pustostanów w Polsce do 2045 roku.
  • Główna przyczyna: zmiany demograficzne i spadek liczby gospodarstw domowych.
  • Najbardziej dotknięte obszary: wsie, małe miasta, aglomeracja górnośląska.

Demografia zniszczy wartość wielu nieruchomości w Polsce

"Rzeczpospolita" donosi, że według raportu jednego z banków, do 2045 roku liczba pustostanów w Polsce wzrośnie z obecnych 1,7 mln do niemal 3,6 mln. To zatrważająca wizja, zwłaszcza w kontekście obecnego braku mieszkań, szacowanego na około 1,3 mln lokali

Przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim niekorzystna demografia. Według prognoz GUS, do 2045 roku liczba gospodarstw domowych w Polsce spadnie nawet o 2 miliony. To efekt starzejącego się społeczeństwa i niskiego wskaźnika urodzeń.

Nieruchomości będą warte symboliczną złotówkę. Akurat po spłacie kredytu hipotecznego

Zmiany demograficzne najbardziej dotkną wsie i małe miasta, a także aglomerację górnośląską. Już teraz w wielu gminach sytuacja jest dramatyczna, a liczba zgonów znacznie przewyższa liczbę urodzeń.

Cytowany w artykule dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole, porównuje sytuację do miast widm na Sycylii, gdzie nieruchomości sprzedawane są za symboliczne euro. "Z analizy wyłania się obraz gmin, które się zwijają, z domami pozamykanymi na zardzewiałe kłódki" – podkreśla ekspert.

Biorąc pod uwagę, że kredyty hipoteczne są najczęściej są udzielane na 25-30 lat, oraz prognozy do 2045 roku - to w wielu przypadkach, wartość nieruchomości może spaść do niemal zera w ciągu dekady od ich spłaty.

Jak wynika z analiz ceny w mniejszych ośrodkach mają spaść, a w większych ustabilizować się. Ponadto, w wyludniających się miejscowościach pogorszy się jakość życia, dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki
Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Miliony na emeryturach i ogromny brak pracowników. Taką przyszłość dla Polski r…
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Pytanie 1 z 20
Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi?
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIERUCHOMOŚCI
DEMOGRAFIA