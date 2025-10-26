Afera w Santanderze! Setki klientów straciły pieniądze z kont – bank reaguje

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-10-26 18:25

Około 120 nieuprawnionych wypłat z kont klientów banku Santander odnotowano w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim - podaje tvn24.pl. Bank zapewnia, że środki zostaną zwrócone, a wszystkie podejrzane karty zabezpieczono. Sprawę bada policja i dział bezpieczeństwa banku.

Kobieta wprowadza dane na klawiaturze bankomatu i wkłada kartę płatniczą do szczeliny, co symbolizuje oszustwa i nieautoryzowane wypłaty z kont bankowych klientów, o których przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

i

Autor: pl Kobieta wprowadza dane na klawiaturze bankomatu i wkłada kartę płatniczą do szczeliny, co symbolizuje oszustwa i nieautoryzowane wypłaty z kont bankowych klientów, o których przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.
  •  Setki klientów Santander Bank Polska w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem straciło pieniądze z konta w wyniku nieautoryzowanych wypłat z bankomatów, a liczba poszkodowanych wciąż rośnie.
  •  Przestępcy, najprawdopodobniej zorganizowana grupa, wykorzystali skradzione dane kart i PIN-y, prawdopodobnie poprzez nakładki skanujące na bankomatach zewnętrznego operatora.
  •  Santander zablokował podejrzane karty i zobowiązał się do zwrotu skradzionych środków klientom w poniedziałek.
  •  Policja i bank apelują o czujność: zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w wyglądzie bankomatów oraz nieautoryzowanych wypłat.

Dwa województwa, setki poszkodowanych klientów

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Bydgoszczy prowadzą dochodzenie w sprawie serii nieautoryzowanych wypłat z bankomatów. Jak przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak, z KWP w Poznaniu, „klienci otrzymywali powiadomienie SMS o wypłacie z bankomatu środków z ich konta w kwocie od kilkuset do kilku tysięcy złotych”.

W samej Wielkopolsce odnotowano około 70 przypadków, a kolejne 50 zgłoszono w województwie kujawsko-pomorskim. Zdarzenia o podobnym charakterze odnotowano także w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Policja informuje, że liczba zgłoszeń wciąż rośnie.

Zorganizowana grupa i skradzione dane kart

Według ustaleń śledczych nie doszło do włamania do systemu bankowego. Przestępcy w jakiś sposób weszli w posiadanie danych kart oraz numerów PIN, co pozwoliło im wypłacić środki w różnych miejscach w kraju i za granicą. Policja podejrzewa, że grupa działa w sposób zorganizowany i bardzo sprawny.

Santander: karty zablokowane, pieniądze wrócą w poniedziałek

W niedzielne popołudnie Santander Bank Polska wydał oficjalne oświadczenie. Bank potwierdził, że „w wyniku monitoringu wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów wykonywane w bankomatach sieci współpracującej”.

Po ujawnieniu problemu natychmiast zabezpieczono wszystkie karty, które mogły zostać dotknięte incydentem. „Środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek” – poinformował bank.

Według Santandera, prawdopodobną przyczyną incydentu było zamontowanie nakładek skanujących na urządzeniach zewnętrznego operatora. 

Apel do klientów – sprawdzaj wygląd bankomatów

Bank apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. W oświadczeniu podkreślono, że „klientów, którzy zauważą przypadki ingerencji w bankomaty, prosimy o kontakt z naszą infolinią 1 9999”.

Policja również przypomina o konieczności zgłaszania nieautoryzowanych wypłat. Każda osoba, która zauważyła zniknięcie pieniędzy z konta, powinna udać się na najbliższy komisariat z dowodem osobistym, numerem rachunku i – jeśli to możliwe – wydrukowaną historią konta z podejrzaną transakcją.

Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich - Karpacz 2025

OSZUSTWA BANKOWE
SANTANDER