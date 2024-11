16 tys. miejsc pracy dla policjantów i strażników miejskich. Ile można zarobić?

Spis treści

Policjanci chcą 15 procentowych podwyżek. Rząd proponuje 5 procent

W Polsce trwa akcja protestacyjna policjantów, którzy walczą o 15 procentowe podwyżki. Protest polega na braniu zwolnień lekarskich, a sami policjanci nazwali ją "psią grypą".

- Policjantom "się przelało". Uciekają, bo nie da się pracować. Króluje statystyka, nierzadko mobbing i nagradzanie swoich, a nie tych, którzy wykonują ciężką pracę" – powiedział Jacek Łukasik, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Policyjnej Solidarności.

Protest ma wymusić zmiany systemowe – powiązanie budżetu formacji z PKB, wyższe pensje (15 proc. waloryzacji w przyszłym roku) i emerytury po 18 latach - wyliczyła "Rz".

- Chcemy również wyrównania świadczeń socjalnych do takich, jakie są w wojsku. Dodatków na zakwaterowanie i realnego dofinansowania do wczasów – wskazał Jacek Łukasik i poinformował, że obecnie za „wczasy pod gruszą” policjant otrzymuje 550 zł na członka rodziny, żołnierz od 1,5 tys. do 2 tys. zł.

Propozycja rządu wzrostu płac o 5 proc. (co zakłada projekt ustawy budżetowej na rok 2025), jest absolutnie nie do przyjęcia, ponieważ przyszłoroczna inflacja według zapowiedzi ma wynieść więcej niż proponowana podwyżka - zaznaczają policjanci.

"Oznacza to, że płace i w służbach podległych MSWiA, w służbach mundurowych i tak naprawdę w całej sferze budżetowej nie tylko nie wzrosną, ale nawet nie osiągną realnego poziomu. Jeżeli inflacja jest wyższa niż zakładana waloryzacja płac, no to wiadomo, że de facto realna wartość tych płac po prostu się zmniejszy" – wyjaśnia Bartłomiej Mickiewicz zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Ile zarabia policjant?

Policjant, który jeszcze nie ukończył szkolenia podstawowego i nie skończył 26. roku życia, może zarobić ponad 6 tys. zł, a po szkoleniu jego uposażenie może wzrosnąć do 6,9 tys. - wynika z informacji przekazanych PAP przez Komendę Główną Policji.

Zgodnie z przepisami comiesięczne uposażenie funkcjonariusza policji składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków stałych, które w większości zależne są od kwoty bazowej, jaka każdego roku ogłaszana jest w ustawie budżetowej. W tym roku kwota bazowa wynosi 2088,77 zł.

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Głównej Policji insp. Katarzyna Nowak, wynagrodzenie zasadnicze policyjnego kursanta przed ukończeniem 26. roku życia wynosi od 5 464,82 do 6 063,60 zł netto. W przypadku, gdy kursant ma więcej niż 26 lat może zarobić od 5 073,82 do 5 593,60 netto.

Policjanci mogą otrzymać jeszcze szereg innych dodatków, w tym:

dodatek stołeczny - obecnie 658 zł;

dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji - w wysokości 500 zł;

dodatek kontrterrorystyczny - od 500 do 2500 zł;

za opiekę nad przydzielonym psem służbowym - 208,90 zł lub koniem służbowym - 313,40;

dodatek specjalny - obecnie 626,70 zł;

dodatek kontrolerski - obecnie 626,70; instruktorski - 8-15 proc. kwoty bazowej;

lotniczy - uzależniony od liczby godzin lotu.

Uposażenie zasadnicze jest także podwyższane z tytułu wysługi lat o odpowiedni procent tego uposażenia. Po dwóch latach służby jest to wzrost o 2 proc., a następnie o 1 proc. z każdym kolejnym rokiem aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby oraz o kolejne 2 proc. za każde następne dwa lata służby do wysokości 32 proc. po 32 latach - łącznie do wysokości 35 proc. po 35 latach służby.

Rekruci zwolnieni z testów fizycznych

Pomimo takich apanaży niewielu kwapi się do zaciągniecią się do służb mundurowych. Problem dotyczy wszystkich służb mundurowych w tym Straży Granicznej czy Straży Miejskiej. W 2023 r. do służby w policji przyjęto 5,1 tys. osób, natomiast odeszło z niej aż 9,4 tys. policjantów - podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poprawie sytuacji kadrowej w obu formacjach służyć mają znowelizowane przepisy, dotyczące m.in. tworzenia oddziałów o profilu mundurowym w szkołach podstawowych, które weszły w życie 5 listopada.Kandydaci do pracy w policji będą zwolnieni z testu sprawności fizycznej w sytuacji, gdy uzyskają pozytywny wynik ze spełniającego odpowiednie kryteria testu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły w oddziale o profilu mundurowym.

- Zasadniczym celem proponowanych zmian jest zwiększenie efektywności prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych do służby w policji i Straży Granicznej oraz stworzenie możliwości pozyskania do tych formacji jak największej liczby kandydatów odpowiadających potrzebom służby tych formacji - argumentowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na etapie projektowania ustawowych zmian.

Nowelizacja przewiduje też stosowanie skróconej procedury naboru wobec byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy wyrazili chęć powrotu do służby w tej formacji. Uproszczony system obejmowałby - poza podstawowymi czynnościami, jak złożenie dokumentów i inicjującymi proces kwalifikacji i przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych - również weryfikację stanu zdrowia dokonywaną przez właściwe komisje lekarskie resortu spraw wewnętrznych.