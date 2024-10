i Autor: StockSnap / Pixabay Spirytus z przestępstwa trafi do olsztyńskich szpitali.

Podatki

16 zł akcyzy na pół litra wódki. Będzie drożej

W przyszłym roku akcyza w cenie pół litra wódki wzrośnie do 16 zł z 15,22 zł w 2024 r - zapowiedział w czwartek (10.10) wiceminister finansów Marcin Łoboda. Przekazał, że do 2027 roku podatek akcyzowy będzie zwiększany o 5 proc. co roku.