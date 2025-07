Frytkownica Beztłuszczowa Air Fryer – lżejsza wersja ulubionych potraw

Na półkach Lidla znajdziemy frytkownicę beztłuszczową Air Fryer, 1350 W, MasterPRO, w cenie 169 zł (taniej o 60 zł). To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się smakiem ulubionych potraw w zdrowszej wersji. Urządzenie o pojemności 4 l, z wkładem do grillowania, 8 automatycznymi programami, wyświetlaczem LED i ekranem dotykowym, regulowanym timerem oraz zakresem temperatur 80–200°C, to absolutny must-have w każdej kuchni. Dla większych potrzeb dostępna jest wersja XL o pojemności 8 l w cenie 299 zł (taniej o 50 zł).

Kawa Po Włosku z DeLonghi

Fani porannego rytuału z pewnością docenią automatyczny ekspres do kawy Magnifica S, 1450 W, marki DeLonghi w cenie 1149 zł. Ekspres umożliwia przygotowanie aż dwóch kaw jednocześnie i oferuje pełną personalizację, od espresso po latte macchiato z puszystą mleczną pianką.

Stylowe Dodatki

Uzupełnieniem każdej kuchni będą stylowe szklanki termiczne Livarno home w cenie 24,99 zł za zestaw (do wyboru różne pojemności i ilości szklanek w zestawie) oraz pokale do piwa Spiegelau w cenie 34,99 zł za zestaw (taniej o 25 zł). Spiegelau to ceniony na świecie producent wysokiej jakości szkła gastronomicznego.

Patelnie i Garnki MasterPRO – Niezawodność i Trwałość

W ofercie Lidla znajdziemy również patelnie MasterPRO z linii SIGMA+, odporne na zarysowania i przystosowane do każdego rodzaju kuchenek, w tym indukcyjnych. Dostępne są trzy rozmiary: ⌀ 20 cm za 79,99 zł (taniej o 50 zł), ⌀ 24 cm za 99,99 zł (taniej o 50 zł) i ⌀ 28 cm za 119,99 zł (taniej o 50 zł). Ponadto, w ofercie dostępny jest garnek aluminiowy ze szklaną pokrywką MasterPRO o średnicy 24 cm w cenie 99,99 zł (taniej o 50 zł), wykonany z kutego aluminium i posiadający nieprzywierającą powłokę ILAG® PREMIUM.

W sklepach znajdziemy też opiekacz 3 w 1 z wymiennymi wkładami SILVERCREST® w cenie 79 zł (taniej o 20 zł z aplikacją Lidl Plus), maszynkę do mielenia SILVERCREST® KITCHEN TOOLS w cenie 159 zł (taniej o 40 zł), blender ręczny SILVERCREST® w cenie 31,99 zł oraz kawiarkę Livarno home w cenie 34,99 zł.

