20 mln euro od UE na rozwój ukraińskich firm deep-tech. Ruszył nabór wniosków

Ukraińskie innowacje z dofinansowaniem

Nabór wniosków do programu Seeds of Bravery, finansowanej przez Europejską Radę Innowacji (EIC) inicjatywy mającej na celu przekształcenie i odbudowę ukraińskiego krajobrazu firm dostarczających rozwiązania technologiczne (deep-tech) rozpocznie się 25 stycznia o 10. Całkowita kwota dotacji przekazanej przez EIC wynosi 20 mln euro, z których 12 mln zostanie przekazanych w formie bezzwrotnych dotacji 200 ukraińskim startupom, które zakwalifikują się do projektu. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wsparcie w pozyskiwaniu nowych inwestycji, promowanie ukraińskich projektów, szkolenie przedsiębiorców i ułatwienie im wejścia na rynki międzynarodowe oraz integrację ukraińskiego ekosystemu innowacji z siecią europejską.

Projekt Seeds of Bravery został uruchomiony w grudniu ubiegłego roku w Kijowie przez ogólnoeuropejskie konsorcjum pod wodzą FundingBox Accelerator, polskiej organizacji, która od ponad dziesięciu lat wspiera europejskie startupy w ramach projektów europejskich.

Rozwój silnej gospodarki na Ukrainie po wojennych zniszczeniach

Rozwój innowacji jest jednym z priorytetów Ukrainy i drogą do zbudowania gospodarki wartej bilion dolarów. Projekt Seeds of Bravery Europejskiej Rady Innowacji otworzy nowe możliwości rozwoju i integracji z globalną społecznością technologiczną. Setki ukraińskich naukowców, startupów i przedsiębiorców będą mogły ubiegać się o udział w pięciu programach w ramach tej inicjatywy, otrzymać wsparcie finansowe i zdobyć najlepsze europejskie doświadczenie. Wierzymy w zdolność naszych innowatorów do wdrażania rewolucyjnych pomysłów. Ukrainian Startup Fund, wraz z innymi członkami konsorcjum koordynowanego przez FundingBox, pomoże im zrealizować ich potencjał – przekazał Mychajło Fiodorow, Wicepremier ds. Innowacji, Edukacji, Rozwoju Nauki i Technologii, Minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy.

Dofinansowanie w ramach 5 programów, do 60 tys. euro

Projekt Seeds of Bravery obejmuje pięć programów, w ramach których jedna firma może otrzymać dofinansowanie w łącznej wysokości maksymalnie 60 tys. euro. Każdy z nich jest ukierunkowany na projekty, które są kluczowymi czynnikami ekonomicznymi dla odbudowy Ukrainy i zwiększają obecność ukraińskich startupów w szerszym europejskim ekosystemie innowacji. Udział w nich ma na celu również utorowanie drogi ukraińskim startupom technologicznym do udziału w przyszłych konkursach Europejskiej Rady Innowacji (EIC).

Programy wsparcia dostępne w ramach Seeds of Bravery:

Usługi biznesowe i innowacyjne (do 10 tys. euro): obszar koncentrujący się na ulepszaniu modeli biznesowych, planów i strategii rozwoju.

Innowacyjna przedsiębiorczość (do 25 tys. euro): program ten wspiera ciągłość biznesową i zakładanie firm prowadzonych przez ukraińskich przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w kraju i za granicą.

Inkubatory deep-tech (do 25 tys. euro): kategoria dla startupów na wczesnym etapie rozwoju, nakierowana na działania takie jak testy użytkowników lub popytu, walidacja prototypów i inne kluczowe zadania związane z innowacjami przed wejściem w fazę Minimum Viable Product (MVP).

Odbudowa Ukrainy (do 25 tys. euro): program ma na celu szybką odbudowę powojennej Ukrainy dzięki dotacjom na innowacyjne produkty i usługi.

Skalowanie i akceleracja głębokich technologii (do 50 tys. euro): dofinansowanie na skalowanie prototypów i rozszerzenie zasięgu rynkowego dla firm o poziomie TRL 7 lub wyższym.

Wsparcie pozafinansowe będzie dostosowane do każdego beneficjenta, a jego zakres zostanie ustalony indywidualnie.

