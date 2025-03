i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) praca w Norwegii dla Polaków

20 tys. zł pensji i mieszkanie! Norwegia szuka Polaków do pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku opublikował w Centralnej Bazie Ofert Pracy kuszącą ofertę pracy w Norwegii. Zarobki są imponujące, bo przekraczają 21 tysięcy złotych miesięcznie! A to nie wszystko. Do tego jeszcze norweska firma proponuje darmowe zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży i to tylko część benefitów. Warto przyjrzeć się bliżej wymaganiom, ale i "haczykom" ujętym w ofercie pracy. Kto może dostać taką pracę?