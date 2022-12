Dożywotnie 200 zł do emerytury. Komu przysługuje?

Oprócz waloryzacji emerytury, seniorzy będą mogli ubiegać się o dodatkowe 200 zł, wypłacane dożywotnio. Ekwiwalent będzie przysługiwał tym, którzy szczególnie zasłużyli się dla swojej społeczności. Według ustawy z 17 grudnia ubiegłego roku, o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które przez długi okres swojego życia wykonywały niebezpieczną oraz trudną pracę. Dodatkowo te osoby będą musiały spełniać konkretne warunki, tj.: osiągnięty wiek emerytalny (w przypadku mężczyzn 65 lat, kobiety 60 lat), udokumentowany bezpośredni udział w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych (mężczyźni w ciągu roku przez 25 lat, a kobiety przez 20 lat), złożony wniosek o przyznanie świadczenia.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie?

Świadczenie dla seniorów o dodatkowe 200 zł należy złożyć do właściwego Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, a w przypadku byłych strażaków OSP do powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej. Co powinno znaleźć się we wniosku? M.in. klauzula RODO, zaświadczenie trzech świadków, którzy mogliby potwierdzić udział w działaniach bądź akcjach ratowniczych (jedna z trzech osób musi pełnić funkcję publiczną lub być zatrudniona w urzędzie zajmującym się administracją samorządową) oraz potwierdzenie wiarygodności oświadczeń świadków od Urzędu Gminy.

Emeryci muszą wiedzieć, że wypłatą nie zajmuje się ZUS, a Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

