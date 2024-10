230 tys. osób wezwanych do wojska. Nabór od stycznia 2025

Kogo można zwolnić z obowiązku stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej? Lekki stopień niepełnosprawności to za mało

Można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osoby:

całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Kwalifikacja wojskowa: ogłoszenie wojewody oraz wezwania

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć tym osobom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Nagła choroba lub inna przyczyna a kwalifikacja wojskowa. Co wtedy?

Jeśli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz podać przyczyny.

Dobrowolna służba wojskowa, wniosek również online

Dla osób, które chcą zostać żołnierzami jest dedykowany portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl Wniosek o powołanie można też złożyć podczas kwalifikacji wojskowej oraz w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji.