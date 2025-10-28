Ustawa o asystencji osobistej trafi na posiedzenie Rady Ministrów we wtorek 28 października 2025 roku

Z nowego systemu asystencji osobistej będzie mogło skorzystać nawet 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami w wieku 13-65 lat

Wynagrodzenie asystenta osobistego wyniesie od 49 do 55 złotych brutto za godzinę, w zależności od stopnia trudności pracy

Projekt kończy wieloletnie apele środowiska osób z niepełnosprawnościami i realizuje punkt 40 ze stu konkretów koalicji

Ustawa o asystencji osobistej po dwóch latach oczekiwania

Projekt ustawy o asystencji osobistej pojawił się w rządowym procesie legislacyjnym już w 2024 roku. Po miesiącach międzyresortowych sporów dokument wreszcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów. To realizacja punktu 40 ze słynnych stu konkretów na sto dni rządów Koalicji Obywatelskiej.

Dziś system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami praktycznie nie istnieje. Funkcjonują jedynie wojewódzkie programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Każdy region działa samodzielnie, bez ogólnokrajowej koordynacji. W dotychczasowych programach uczestniczyło około 75 tysięcy osób.

Projekt autorstwa wiceministra rodziny Łukasza Krasonia, pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnościami, zakłada systemowe rozwiązanie problemu na poziomie krajowym. Wojewódzkie programy będą stopniowo wygaszane.

Kto skorzysta z asystencji osobistej

Nowa ustawa o asystencji osobistej obejmie osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 13 do 65 lat. Według szacunków Ministerstwa Rodziny z systemu będzie mogło skorzystać nawet 150 tysięcy beneficjentów – dwa razy więcej niż obecnie.

Asystent osobisty to człowiek, który pomoże w codziennym funkcjonowaniu. Poda leki, zmierzy ciśnienie, zawiezie do lekarza, zrobi zakupy, pomoże w higienie i pielęgnacji. Wynagrodzenie asystenta pokryją pieniądze publiczne – za pośrednictwem powiatu lub współpracującej organizacji.

Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła sama wybrać asystenta. To może być znana jej osoba, pracownik organizacji pozarządowej lub asystent z systemu powiatowego. Powiat musi zapewnić co najmniej dwóch kandydatów do wyboru.

Ile zarobi asystent osobisty

Ustawa o asystencji osobistej wprowadza cztery poziomy stawek godzinowych. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia trudności pracy i samodzielności podopiecznego:

poziom bazowy – 49 złotych brutto za godzinę

– 49 złotych brutto za godzinę pierwszy poziom podwyższony – 51 złotych brutto

– 51 złotych brutto drugi poziom podwyższony – 53 złote brutto

– 53 złote brutto trzeci poziom podwyższony – 55 złotych brutto

Wyższe stawki otrzymają asystenci osób całkowicie niesamodzielnych. Przepisy uwzględniają także warunki środowiskowe, jak brak transportu publicznego czy konieczność dalszych dojazdów.

Asystencja osobista – wymiar czasu pracy

Maksymalny wymiar pracy asystenta osobistego to 240 godzin miesięcznie, czyli średnio osiem godzin dziennie. Minimum wynosi 20 godzin miesięcznie. Dla osób niepełnoletnich to odpowiednio 80 i 20 godzin.

Ministerstwo Rodziny uznało, że wsparcie poniżej 20 godzin miesięcznie można zapewnić innymi formami pomocy. Na rynku jest już około 45 tysięcy wykwalifikowanych asystentów. Przez lata realizacji dotychczasowych programów nie było problemu z brakiem chętnych do pracy.

Projekty Lewicy i prezydenta Dudy

Wielomiesięczne opóźnienia w pracach nad rządowym projektem sprawiły, że własne inicjatywy przedstawili inni. Prezydent Andrzej Duda złożył projekt ustawy o asystencji osobistej w październiku 2024 roku. Zakładał on dostępność usługi dla osób powyżej 18 lat, z wymiarem od 40 do 200 godzin miesięcznie.

W połowie października 2025 roku Lewica i Polska 2050 złożyły wspólny projekt poselski. Posłanka Katarzyna Ueberhan zapowiedziała gotowość do wspólnego procedowania wszystkich trzech projektów: prezydenckiego, rządowego i poselskiego.

''Wiele niedoróbek'' Łukasz Krasoń o USTAWIE asystencji