Asystent osobisty od 13 do 65 lat - nowe limity wiekowe

Rządowy projekt ustawy o asystencji osobistej wprowadza jasne limity wiekowe dla osób uprawnionych do bezpłatnego wsparcia. Z usług asystenta osobistego będą mogły skorzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne w wieku od 13 do 65 lat.

To oznacza, że dzieci poniżej 13. roku życia oraz seniorzy po 65. urodzinach nie będą objęci systemem asystencji osobistej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzasadnia ten wybór koniecznością skoncentrowania środków na grupie, która najbardziej potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i aktywności zawodowej.

Indywidualna ocena potrzeb zamiast standardowych pakietów

Miesięczny wymiar godzin asystencji nie będzie ustalany według sztywnych pakietów, ale na podstawie indywidualnej oceny potrzeb. Specjalnie powołany zespół będzie analizować sytuację każdej osoby niepełnosprawnej i określać zarówno liczbę godzin wsparcia, jak i zakres zadań asystenta osobistego.

Taka personalizacja wsparcia ma zapewnić lepsze dopasowanie pomocy do rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych. Zespół oceniający będzie brał pod uwagę m.in. stopień niepełnosprawności, rodzaj ograniczeń funkcjonalnych oraz sytuację życiową beneficjenta.

Kiedy wejdą w życie nowe zasady wsparcia dla niepełnosprawnych?

Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk potwierdziła, że projekt ustawy o asystencji osobistej jesienią 2025 roku trafi do Sejmu. Dokument jest już gotowy i skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów po roku konsultacji i poprawek.

Premier Donald Tusk w wywiadzie dla TVN24 wskazał jednak, że pierwsze płatności związane z asystencją powinny się pojawić dopiero w 2027 roku. Tak długi okres wdrażania wynika z potrzeby przygotowania całego systemu oraz zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie państwa.

Rządowy projekt kontra propozycja prezydenta

W Sejmie procedowany jest również prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej, który różni się od rządowej propozycji. Projekt Andrzeja Dudy przewiduje:

Wyższy próg wiekowy - wsparcie dla osób powyżej 18 lat (bez górnej granicy wieku)

- wsparcie dla osób powyżej 18 lat (bez górnej granicy wieku) Konkretne limity godzinowe - od 40 do 200 godzin asystencji miesięcznie

- od 40 do 200 godzin asystencji miesięcznie Dostępność w każdym powiecie - gwarancja świadczenia usługi na terenie całego kraju

- gwarancja świadczenia usługi na terenie całego kraju Finansowanie z budżetu państwa - podobnie jak w projekcie rządowym

Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan zapowiedziała, że prezydencki projekt zostanie rozpatrzony na wrześniowym posiedzeniu Sejmu.

Obecny system wsparcia wymaga zmian

Obecnie usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych są realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyłącznie w ramach czasowych programów kierowanych do samorządów i organizacji pozarządowych.

Brak systemowego uregulowania oznacza, że nie każda osoba potrzebująca ma dostęp do asystenta osobistego. Nowa ustawa ma zmienić tę sytuację i zagwarantować równy dostęp do wsparcia dla wszystkich uprawnionych osób niepełnosprawnych w Polsce.

Asystencja osobista to kluczowy element polityki społecznej, który może znacząco poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych i umożliwić im większą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu.

