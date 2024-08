35-godzinny tydzień pracy od 1 września 2024 roku. Jest już decyzja

35-godzinny tydzień pracy, godziny otwarcia urzędu się nie skrócą

- Założenie jest takie, żeby nie skrócić godzin przyjmowania interesantów, żeby mieszkańcy mieli dostęp do urzędu w niezgorszej formie niż jest dziś. Może nawet uda się je wydłużyć. Ale o szczegółach będziemy jeszcze informować, tym bardziej że tak to sobie założyliśmy z naszymi partnerami, z którymi to będziemy chcieli wdrożyć – zapowiada cytowany przez wloclawek.naszemiasto.pl Krzysztof Kukucki, prezydent miasta.

- Da się? Da! 35-godzinny tydzień pracy we Włocławku już od 1 września! Prezydent @Kukucki ponownie pokazał, że dla chcącego nic trudnego skracając czas pracy włocławskich urzędników przy zachowaniu identycznego czasu otwarcia urzędu dla mieszkańców. Gratulujemy prezydentowi Kukuckiemu świetnej decyzji, czas na całą Polskę – podaje Lewica na platformie X.

Nie jest przypadkowe, że pisze o tym akurat klub Lewica. To środowisko polityczne szczególnie mocno popiera inicjatywy w tym kierunku.

- Krótszy czas pracy za to samo wynagrodzenie – Lewica składa projekt ustawy o skróceniu czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo! - To jest rozwiązanie, które odpowiada wyzwaniom dzisiejszej gospodarki, w której rozwija się robotyzacja i informatyzacja – mówili podczas konferencji prasowej posłowie Magdalena Biejat, Paulina Matysiak oraz Adrian Zandberg. - 8-godzinny dzień pracy wprowadzono w Polsce 104 lata temu. Czas iść do przodu – podaje strona klub-lewica.org.pl.

Wspomniana inicjatywa pochodzi z roku 2022 jednak nie można wykluczyć, że w tej kadencji sejmu, ten sam klub postanowi całą sprawę odświeżyć.

Więcej inicjatyw na korzyść zatrudnionych – kwestia pracy w upał

Pracujemy nad zmianą przepisów regulujących pracę w czasie upałów – poinformowała pod koniec lipca szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Przekazała, że wśród proponowanych rozwiązań są m.in. zainstalowanie klimatyzacji, skrócenie czasu pracy lub przerwy na schłodzenie się.

Obecnie w przepisach BHP nie ma określonej maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca. Ustalona za to jest jej minimalna wysokość, zależna od wykonywanej pracy. W ocenie ministerstwa pracy obecne przepisy nie chronią pracowników w wystarczającym stopniu.

Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że w związku ze zmianami klimatycznymi upały stają się codziennością. Według niej praca w warunkach upałów, która nie jest dobrze zorganizowana, może zagrażać życiu i zdrowiu pracownika.