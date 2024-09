Pieniądze zniknęły z konta, bo nie mógł odebrać awizo

- Dwa razy nie odebrałem awizo, bo byłem poza krajem. Po powrocie odwiedziłem pocztę, ale z konta firmowego już zniknęło kilka tysięcy (…) Nie rozumiem, dlaczego nikt do mnie wcześniej nie zadzwonił lub nie wysłał SMS-a z pytaniem o brak płatności. Wtedy miałbym możliwość, żeby zapobiec sytuacji, w której nagle pieniądze znikają z rachunku – relacjonuje cytowany przez serwis bankier.pl przedsiębiorca. Cała afera była o niezapłacenie przez pomyłkę składek na ZUS.

Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje potężnym narzędziem opisanym w art. 119zv Ordynacji podatkowej:

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka (…) wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać