Tak Tusk zmieni podatki w Polsce. Kto zyska, kto straci?

Koniec zerowego VAT na żywność? Premier przewiduje taką ewentualność

Wszystko wskazuje na to, że jedną z pierwszych zmian podatkowych będzie wygaśnięcie zerowego VAT na żywność. Na razie rząd nie ogłosił oficjalnie decyzji dotyczącej opodatkowania podstawowych produktów, ale w związku ze spadającą inflacją, wielu analityków spodziewa się, że obniżony VAT nie będzie kontynuowany. Działania osłonowe wygasają z końcem marca i dotyczy podstawowych produktów, takich jak warzywa, mięso, nabiał, produkty zbożowe i owoce. Oczywiście nie można wykluczyć, że zmiany będą wprowadzane stopniowo i zostanie wprowadzona "przejściowa" stawka VAT.

Na razie jednak nie znamy żadnych konkretów, a czasu jest coraz mniej, więc przypuszcza się, że od kwietnia będziemy płacić standardową 5-procentową stawkę podatku. Sam premier Donald Tusk potwierdził, że scenariusz powrotu do standardowej stawki VAT jest "realny", ale podkreślił, że jeśli "będzie potrzeba" to wrócimy do zerowego podatku i nie należy traktować tej wypowiedzi jako "pewnik".

Zmiany w podatku od nieruchomości! Trwają prace w resorcie

Trybunał Konstytucyjny orzekł 4 lipca 2023 roku, że definicja budowli jest niezgodna z konstytucja, 18 października 2023 roku, że zasady opodatkowania garaży i miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych również są niezgodne z prawem. Ministerstwo finansów przekazało Business Insider Polska, że w związku z wyrokami TK trwają prace i analizy nad zmianami w podatkach lokalnych.

Warto również dodać, że od jakiegoś czasu pojawia się wątek wprowadzenia przez rząd Donalda Tuska podatku katastralnego, co miałoby zmniejszyć popyt na mieszkania inwestycyjne i pomóc w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych wielu Polaków (przez zwiększenie puli lokali na rynku). Na razie jednak nie znamy szczegółów, ani nie wiemy, czy taki podatek w ogóle wejdzie.

Zmiany w podatku Belki

Jak zapowiadał minister finansów Andrzej Domański niebawem projekt liberalizujący tzw. podatek Belki ma zostać przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Podatek od zysków kapitałowych wprowadzony przez Marka Belkę był odciągany od zysków osiągniętych np. z lokaty, czy inwestycji w akcje i wynosił 19 proc. Na razie nie wiemy do jakiego stopnia podatek zostanie "uwolniony", ale w kampanii wyborczej mówiło się o limicie zysków do 100 tys. zł, ta kwota miałaby być zwolniona z podatku.

Liczne zmiany dla przedsiębiorców. Co ze składką zdrowotną?

Jeszcze przed wyborami Platforma Obywatelska zapowiadała w "100 konkretach" zmiany w składce zdrowotnej. Docelowo miał wrócić system jej rozliczania sprzed Polskiego Ładu. Nad dwiema wstępnymi propozycjami zmiany pracują resort zdrowia i finansów.

Propozycja resortu zdrowia przedstawiona przez wiceministra Wojciecha Koniecznego zakłada uproszczenie sposobu ustalania wysokości składki. Przedsiębiorca miałby płacić co miesiąc zryczałtowaną składkę i pod koniec roku w razie potrzeby płacił wyrównanie. W propozycji resortu finansów przedsiębiorca płaciłby składkę zdrowotną ryczałtowo, a jej wysokość byłaby zależna od przychodów.

Na razie nie rozstrzygnięto, który wariant zostanie wybrany, ale wiadomo, że zmiany mają zostać wprowadzone w 2025 roku.

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców

W expose premier Donald Tusk zapowiedział, że również przedsiębiorcom przysługuje urlop i obiecał wprowadzenie wakacji składkowych. Projekt przeszedł już przez konsultacje i ma zostać przyjęty przez rząd do końca marca.

Nowelizacja zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł przez jeden miesiąc w roku zrezygnować z opłaty składek na ZUS, które zapłaci za niego państwo. Koszt projektu szacuje się na 1,5 mld zł w pierwszym roku finansowania, bo docelowo przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z niego w drugiej połowie 2024 roku.

Co z kasowym PIT-em? Przedsiębiorcy zapłacą podatek dopiero gdy dostaną zapłatę od kontrahenta

Kolejną obietnicą wyborczą dla przedsiębiorców był kasowy PIT, który zakładał, że przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapłacenia podatków dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Miałoby to pozwolić uniknąć sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z płatnością, a właściciel przedsiębiorstwa musi zapłacić podatek od przychodu, którego jeszcze de facto nie uzyskał. Jednocześnie będzie nałożony limit, jeśli nie dostanie zapłaty przez dwa lata od wystawienia faktury, rachunku, czy umowy i tak będzie musiał wykazać przychody i koszty. Dotyczy to jednak tylko umów B2B.

Rozwiązanie będzie przysługiwać tylko małym przedsiębiorcom, oraz tych, którzy rozpoczynają biznes. Sposób rozliczenia będzie dobrowolny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy rozliczali się tak samo jak do tej pory. Z możliwości mogliby skorzystać niezależnie od tego czy rozliczają się na zasadach ogólnych, ryczałtem, czy skalą podatkową. Projekt powinien zostać przyjęty w II kwartale 2024 roku.

Wprowadzenie e-faktur opóźnione. Ale projekt nie zostanie porzucony

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że zmiany o obowiązkowym Krajowym Systemie e-Faktur nie zostaną wprowadzone 1 lipca 2024 roku, tak jak do tej pory planowano. Resort planuje do końca kwietnia zakończyć konsultację związane z projektem oraz ogłosić nowy termin zmian, tak aby przedsiębiorcy mogli się do niego przygotować.

Obniżka VAT dla branży beauty

Obniżony ma zostać również podatek VAT na usługi fryzjerskie i kosmetyczne do 8 proc. W tej sprawie został przedstawiony już projekt Ministerstwa Finansów. Projekt jest w fazie konsultacji, które potrwają do 7 marca, a zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2024 roku.

Podatek minimalny dla przedsiębiorstw uciekających do rajów podatkowych

Ministerstwo finansów przekazało również informacje o wprowadzeniu podatku minimalnego, który ma wynikać z unijnej dyrektywy. Projekt ma zapobiec ucieczkom przedsiębiorstw do rajów podatkowych. Zgodnie z dyrektywą, największe przedsiębiorstwa będą musiały sprawdzić, czy spełniają wymóg efektywnego poziomu opodatkowania na poziomie 15 proc. Jeśli w danym państwie będzie niższy, państwo nałoży podatek wyrównawczy.

Co ciekawe Polska miała czas na wdrożenie dyrektywy do końca 2023 roku, a wiele wskazuje na to, że projekt wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2025 roku. W związku z opóźnieniem Komisja Europejska prowadzi postępowanie przeciw Polsce.

