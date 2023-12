Raje podatkowe 2023. Najnowsza lista

Raje podatkowe 2023

Rajem nazywa się krainę, w której mieszkali Ewa i Adam. To miejsce kojarzące się z pięknem, sielanką, wręcz wakacjami. Istnieje też związek frazeologiczny "raj podatkowy". Pod tym terminem dla odmiany kryje się miejsce, zwykle kraj, w którym to przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Celem rajów podatkowych jest przyciągnięcie kapitału osób bądź firm poza miejsce wykonywania działalności ekonomicznej. Cyklicznie powstają listy takich państw, które są kuszące dla osób szukających miejsc o wiele przyjaźniejszych pod względem podatkowym od państw, w których to prowadzą de facto swoje biznesy. 17 października 2023 r. została zaktualizowana tzw. unijna lista rajów podatkowych. Rada Unii Europejskiej do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych dodała Belize, Seszele oraz Antiguę i Barbudę, a wykreślone zostały Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kostaryka oraz Wyspy Marshalla.

Po aktualizacji wykaz zawiera 16 jurysdykcji. Są to: Samoa Amerykańskie, Antigua i Barbuda, Anguilla, Bahamy, Belize, Fidżi, Guam, Palau, Panama, Rosja, Samoa, Seszele, Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Vanuatu.

Warto podkreślić, że unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej został stworzony i jest aktualizowany na podstawie następujących kryteriów: transparentność podatkowa, sprawiedliwe opodatkowanie, stosowanie środków przeciwko erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków (BEPS).

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. każda transgraniczna płatność (niezależnie od jej wartości) podlegająca zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów stanowi schemat podatkowy, jeżeli odbiorcą płatności jest podmiot powiązany mający miejsce zamieszkania, siedziby lub zarząd na terytorium wskazanym w unijnej liście rajów podatkowych.

