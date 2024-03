Powrót 5 proc. stawki VAT na żywność

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej pytany był o decyzje rządu w sprawie stawki VAT na żywność. Obecnie żywność jest objęta stawką VAT w wysokości 0 proc., która obowiązuje do końca marca.

- „Moja rekomendacja jest taka – ale to będzie liczył jeszcze dokładnie minister finansów – że moglibyśmy wrócić do 5 proc. stawki VAT na żywność i że możemy wrócić w każdej chwili do stawki zerowej, jeśli będą powody do takiego rozwiązania” – powiedział Tusk. Zaznaczył, że prowadzone są rozmowy z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, który do końca tygodnia ma pracować nad rozwiązaniami. „Siedzimy z ministrem finansów i innymi ministrami nad takimi działaniami, które pozwolą nam na przedłużenie różnych działań ochronnych dla konsumentów, choć może nie w takim zakresie, jak w najbardziej krytycznym okresie” – powiedział Tusk. Dodał, że na razie nie może określić precyzyjnie tej pomocy, czy wskazać „skali ani terminów ochrony”.

0 proc. VAT na żywność

Rozporządzenie przedłużające stosowanie od 1 stycznia 2024 r. obniżonych stawek VAT dla określonych towarów i usług, w tym utrzymanie „zerowej” stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe podpisał w grudniu ub.r. ówczesny minister finansów Andrzej Kosztowniak. Od 1 lutego 2022 r. w Polsce obowiązuje obniżona do 0 proc. stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż.

QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL Pytanie 1 z 15 Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać: 18 lat przy sobie dowód osobisty kartki żywnościowe Dalej