Upiększanie się będzie tańsze. Niższy VAT dla branży beauty wchodzi w życie

Branża beauty. Niszy VAT na konkretne usługi

Jak podaje DGP, obniżony VAT będzie obowiązywał na takie usługi jak: manicure, pedicure, stylizacja brwi i rzęs, depilacja, przekłuwanie uszu i naświetlanie promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi. Nie obejmie jednak solarium czy zabiegi chirurgi plastycznej.

W rozmowie z money.pl Michał Łenczyński, lider Beauty Razem, organizacji będącej autorem postulatu zrównania podatku dla całej branży, ocenia, że proponowane rozwiązania, nie są spełnieniem obietnicy, bo wykluczają z obniżonej stawki VAT połowę dziedzin.

"Urzędnicy ministerstw mogli tych dziedzin nie dostrzec, a one są istotne z punktu widzenia bueauty, konsumenta oraz budżetu. Warto tu jednak przypomnieć, że 8-procentowy VAT, zdaniem wielu ekonomistów, nie kosztuje, lecz zarabia" - twierdzi Łenczyński w rozmowie z portalem.

Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) dołączonych do projektu rozporządzenia resortu finansów w 2025 r. wykazano skutek w wysokości minus 207,9 mln zł, natomiast w roku 2026 minus 221,7 mln zł.

"W latach 2027-2033 skutek szacuje się na poziomie ok. minus 234,5 mln zł dla każdego roku. Łączny skutek (dla 10 lat) obniżenia stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. będzie mieć ujemny wpływ na dochody budżetu państwa w wysokości ok. minus 2 mld 199,8 mln zł" - podano w OSR.

Jak czytamy dalej w OSR, "przewiduje się pozytywny wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców, którzy prowadzą lub będą prowadzili działalność w sektorze beauty".

