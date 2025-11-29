MAP analizuje rekomendację przejęcia Carrefour przez KGS.

Ministerstwo Rolnictwa widzi w tym szansę na wzmocnienie pozycji polskich rolników.

Carrefour analizuje swój portfel biznesowy, nie komentując spekulacji.

KGS deklaruje koncentrację na rozwoju organicznym i wsparciu rolników.

Carrefour w Polsce pod skrzydłami KGS? Rząd rozważa przejęcie!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie zarekomendowało przejęcie sieci sklepów Carrefour przez Krajową Grupę Spożywczą. Resort podkreśla, że taki krok wpisuje się w strategię konsolidacji państwowych aktywów w handlu spożywczym. W komunikacie MRiRW czytamy: „To kolejny krok w kierunku budowy własnych łańcuchów dostaw, które z jednej strony wzmacniać będą pozycję rolników, z drugiej – zagwarantują konsumentom łatwy dostęp do wysokiej jakości produktów pochodzących z polskich upraw i gospodarstw rolnych”.

W odpowiedzi na pytania PAP, Przemysław Kuk z MAP zaznaczył, że celem resortu jest dbanie o strategiczne spółki i zasoby w polskiej gospodarce, w tym o bezpieczeństwo żywnościowe. Podkreślił, że rynek sieci spożywczych jest bardzo konkurencyjny. Z tego powodu zarząd KGS SA decyzje o ewentualnym zaangażowaniu w inwestycje kapitałowe podejmuje w oparciu o rachunek ekonomiczny, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność. „MAP czeka na ewentualne rekomendacje KGS w tej sprawie” – dodał Kuk.

Carrefour analizuje swoje aktywa

Grupa Carrefour, zapytana o ewentualną sprzedaż aktywów w Polsce, odpowiedziała, że rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego. Działanie to ma związek z realizacją planu strategicznego Carrefour 2026 i zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Jak stwierdziła Grupa Carrefour, w związku z trwającym procesem, nie będzie komentować plotek rynkowych.

Rzeczniczka Krajowej Grupy Spożywczej, Dominika Cieślak, poinformowała, że KGS nie komentuje procesów akwizycyjnych. Podkreśliła, że spółka koncentruje się na wdrażaniu strategii Grupy Kapitałowej, zwiększaniu efektywności operacyjnej i redukcji kosztów. Działania KGS obejmują rozwój organiczny w segmentach cukrowym, nasienno-rolnym, skrobiowym i młynarskim.

KGS analizuje także możliwości skrócenia łańcucha dostaw, co ma przyczynić się do zwiększenia zysków dla polskich producentów rolnych i obniżenia cen dla konsumentów. Cieślak zaznaczyła, że Grupa wspiera rolników poprzez zapewnienie stabilnych warunków kontraktowych i uczciwych cen skupu.

Dlaczego Ministerstwo Rolnictwa chce przejęcia Carrefour?

Minister rolnictwa Stefan Krajewski uważa, że przejęcie sieci sklepów Carrefour przez Krajową Grupę Spożywczą umożliwi polskim produktom dostęp do półek sklepowych, które obecnie są zdominowane przez marki własne i zagraniczne dyskonty. Według MRiRW, budowa Polskiej Sieci Sklepów pozwoli na lepszą kontrolę krajowego sektora handlu detalicznego i stworzy efektywny system dystrybucji dla polskich rolników i producentów.

Resort argumentuje, że brak własnych struktur handlowych osłabia konkurencyjność polskich rolników i zagraża stabilności gospodarki rolnej. Może to prowadzić do wahań cen i kryzysów, które dotkną zarówno producentów, przetwórców, jak i konsumentów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że rekomendacja przejęcia sieci Carrefour przez KGS jest kolejnym etapem działań na rzecz wzmacniania pozycji rolników w łańcuchach dostaw. Celem jest tworzenie zorganizowanych struktur, które zagwarantują większą stabilność finansową produkcji rolnej w Polsce.

Jak podaje Business Insider, ministerstwo rolnictwa wysłało list do MAP w tej sprawie już 23 listopada 2025 r. List dotyczył wejścia KGS do przetargu na zakup 750 sklepów oraz 40 centrów handlowych Carrefoura.

