Ile będą kosztowały papierosy w 2025 roku? Palacze dostaną po kieszeni

Rząd zapowiada podwyżki cen papierosów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji jest już projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on "urealnienie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe, wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych oraz opodatkowanie akcyzą urządzeń służących do waporyzacji płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich". Według rządu konieczna jest modyfikacja mapy drogowej podwyżek akcyzy przyjętej w 2021 roku. Powodem jest m.in. wojna na Ukrainie i jej światowe konsekwencje gospodarcze.

- Istotnym impulsem do wprowadzenia podwyżek jest zwiększająca się z roku na rok siła nabywcza konsumentów. Wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia, wg danych GUS, za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą ilość używek, przykładowo w przypadku papierosów w 2019 roku średnie wynagrodzenie wystarczało na 348 paczek, a w 2023 już na 437 paczek, a w przypadku tytoniu do palenia w 2019 r. średnie wynagrodzenie pozwalało na zakup 211 paczek o masie 50 g tytoniu do palenia, a w 2023 już na 244 takie paczki - tak uzasadnia podwyżki rząd.

Nowe stawki akcyzy na wyroby tytoniowe

Projekt zakłada podwyższenie:

1. części kwotowej stawki akcyzy na papierosy:

* w 2025 r. z 303,60 zł do kwoty 345,00 zł/1000 szt.,

* w 2026 r. z 333,96 zł do kwoty 414,00 zł/1000 szt.,

2. części kwotowej stawki akcyzy na tytoń do palenia:

* w 2025 r. z 207,36 zł do kwoty 260,14 zł/kg,

* w 2026 r. z 228,10 zł do kwoty 338,18 zł/kg,

3. stawki akcyzy na cygara i cygaretki:

*w 2025 r. z 576,00 zł do kwoty 655,00 zł/kg,

* w 2026 r. z 634,00 zł do kwoty 786,00 zł/kg,

4. części kwotowej stawki akcyzy na papierosy nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną:

* w 2025 r. z 503,62 zł do kwoty 572,28 zł/1000 szt.,

* w 2026 r. z 553,98 zł do kwoty 686,74 zł/1000 szt.,

5. części kwotowej stawki akcyzy na tytoń do palenia nieobjęty obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczony maksymalną ceną detaliczną:

* w 2025 r. z 335,75 zł do kwoty 431,52 zł/kg,

* w 2026 r. z 369,33 zł do kwoty 560,97 zł/kg,

6. stawki akcyzy na susz tytoniowy:

* w 2025 r. z 335,75 do kwoty 431,52 zł/kg,

* w 2026 r. z 369,33 do kwoty 560,97 zł/kg,

7. stawki akcyzy na susz tytoniowy nieoznaczony znakami akcyzy:

* w 2025 r. z 671,50 zł do kwoty 863,04 zł/kg,

* w 2026 r. z 738,66 zł do kwoty 1121,94 zł/kg,

8. części kwotowej stawki akcyzy na wyroby nowatorskie:

* w 2025 r. z 414,71 do kwoty 565,52 zł/kg,

* w 2026 r. z 456,18 do kwoty 678,62 zł/kg.

Ile będzie kosztowała paczka papierosów w 2025?

Według wyliczeń rządowych cena paczki papierosów w 2025 r. będzie wynosiła 20,82 zł; rok później 23,85 zł a dwa lata później 26,54 zł. Ceny papierosów w Polsce należą do jednych z najniższych w Unii Europejskiej.

