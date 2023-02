5 sposobów na zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym

1. Reklamy Google Ads

Inwestowanie w reklamy w wyszukiwarce Google może stosunkowo szybko zwiększyć sprzedaż w każdej firmie, niezależnie od jej stażu czy oferty. Google Ads pozwala dotrzeć do wielu potencjalnych klientów, którzy szukają w internecie produktów lub usług. Aby jednak stworzyć kreację reklamową, która przyniesie zamierzony skutek, konieczna jest wiedza i doświadczenie. Przykładowo, reklamy w wyszukiwarce Google mogą być wyświetlane jako reklamy tekstowe lub graficzne, takie jak ruchome lub statyczne banery. To właśnie między innymi od wyboru formatu będzie zależeć skuteczność reklamy. Aby więc rzeczywiście wykorzystać pełen potencjał Google Ads, warto skorzystać z usług profesjonalnej agencji, np. agencji Reprise. Oferuje ona kompleksowe usługi związane z planowaniem i realizacją strategii reklamowych w wyszukiwarce Google, a także obsługą samych reklam.

2. Pozycjonowanie sklepu internetowego

Co jeszcze zwiększy sprzedaż w sklepie internetowym? Oczywiście pozycjonowanie. Choć jest to jedno z tych działań, na którego efekty trzeba nieco zaczekać, to zdecydowanie warto. Odpowiednio przeprowadzony proces może przynieść bardzo korzystne rezultaty. Wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania Google doprowadzą do zwiększenia ruchu organicznego, czyli bezpłatnego ruchu z wyszukiwarki. To z kolei przełoży się na wzrost konwersji i przychodów. Aby jednak osiągnąć jak najlepsze rezultaty w pozycjonowaniu, trzeba zadbać o kilka kluczowych aspektów swojej strony internetowej. Są to między innymi jej czytelność, responsywność, wartościowe i unikatowe treści oraz linkowanie wewnętrzne. Brzmi enigmatycznie? Właściciel firmy nie musi znać się na wszystkim! W celu uzyskania wysokiej pozycji w wyszukiwarce najlepiej zatrudnić sprawdzoną agencję, taką jak wspomniana wcześniej agencja Reprise. Pomoże ona osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

3. Estetyka sklepu internetowego

Kolejnym przykładem działania, które również znacząco wpływa na wyniki sprzedaży w dłuższym horyzoncie czasowym, jest estetyka sklepu internetowego. Dlaczego warto inwestować w jego wygląd oraz użyteczność? Użytkowników szukających produktów przyciągają łatwe w nawigacji i dobrze wyglądające strony. Jeśli witryna będzie prosta w obsłudze, to klienci łatwo znajdą i zakupią produkty, które ich interesują, zanim stracą cierpliwość. Estetyczny wygląd strony również przyciąga wzrok i skłania do dalszej interakcji z marką. Aby sklep internetowy rzeczywiście zachęcał do zakupów, trzeba pamiętać m.in. o prawidłowym rozkładzie strony, czytelnym menu, prawidłowo działającej wyszukiwarce wewnętrznej, atrakcyjności grafik czy intuicyjnej nawigacji.

4. Wersja mobilna strony

Z roku na rok coraz większa liczba zakupów odbywa się z poziomu smartfona. Klienci nie chcą już logować się na komputery. Z tego względu posiadanie wersji mobilnej strony internetowej jest bardzo ważne, jeśli marka chce notować wzrosty sprzedaży. Powinna być ona łatwa w nawigacji, szybka i funkcjonalna, aby zapewnić dobre doświadczenia użytkownikom. Co się stanie, jeśli tak nie będzie? Prawdopodobnie skłoni to potencjalnych klientów do opuszczenia witryny i poszukania innego sklepu. W konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia sprzedaży.

5. Remarketing

Ostatnia propozycja na zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym to remarketing. Polega on na wyświetlaniu reklam osobom, które wcześniej odwiedziły witrynę marki lub weszły z nią w interakcję. Ta forma promocji jest bardzo skuteczna, ponieważ dotyczy potencjalnych klientów. Już wcześniej zapoznali się oni z ofertą lub w jakimś stopniu się nią zainteresowali. Dzięki remarketingowi można przypomnieć im o firmie, zachęcić do powrotu i dokonania zakupu, a tym samym znacząco zwiększyć sprzedaż.