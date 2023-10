500 plus na psa i kota

W Polsce bardzo popularny był program powszechnie nazywany "500 plus". Korzystać z niego mogli wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dzieci. Okazuje się, że z dodatkowego wsparcia finansowego mogą korzystać także właściciele zwierząt. Jak to możliwe? Można otrzymać pełne dofinansowanie do zabiegów weterynaryjnych, sterylizacji lub kastracji i zaczipowania zwierzaka. Pieniądze na ten cel idą z programu walki z bezdomnością zwierząt popularnie nazywanego "500 plus dla psa i kota".

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii nie pozostawia złudzeń. W 2020 roku w schroniskach przebywało ponad 92 tys. psów i ponad 32 tys. kotów. Zatem problem bezdomności zwierzaków jest ogromny. Generalnie właściciele czworonogów muszą płacić za sterylizację zwierząt i ich czipowanie. Czip jest niezbędny - gdy zwierzę się zgubi, dzięki niemu będzie można je odnaleźć. Po odczytaniu czipa u weterynarza będzie można sprawdzić, gdzie mieszka właściciel, a także pozyskać jego numer telefonu. Rozwiązanie jest całkowicie bezpieczne dla czworonoga.

Ale uwaga! "500 plus na kota i psa" nie jest dostępne w każdym mieście czy gminie. Zatem warto sprawdzać to indywidualnie w swoim urzędzie miasta lub gminy. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego zamieszkania w danym mieście lub gminie i udokumentowanie odprowadzania podatków w tym miejscu.

Zwierzę, które chcemy poddać zabiegowi, musi mieć przynajmniej pół roku i zostać zakwalifikowane do znieczulenia ogólnego. Właściciel zwierzęcia nie dostanie 500 do ręki, tylko urząd ureguluje rachunek u weterynarza.

QUIZ PRL. Szkolne wycieczki w PRL-u. Dzisiejsza młodzież tego nie zrozumie Pytanie 1 z 10 Na wycieczkach przeważnie kupowało się: lokalną prasę papierosy o wdzięcznej nazwie Sport mięso i wędlinę Dalej