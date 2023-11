500 plus nie sprawdziło się! 800 plus tylko dla pracujących? Polityk PSL wyjaśnia

Polityk podał przykład programu "Rodzina 500 plus", który po waloryzacji ma zamienić się w świadczenie o wysokości 800 złotych. PSL chciałoby natomiast wprowadzenia kryteria uprawniającego do otrzymania pieniędzy z budżetu. - Powinniśmy dążyć do tego, aby 800 plus przysługiwało tylko tym osobom, które pracują, którzy są zatrudnieni, którzy są aktywni zawodowo – powiedział w rozmowie z portalem wp.pl Motyka.

Zaznaczył, że program 500 plus nie spełnił swojego zadania. Polityk doprecyzował przy tym, że program 500 plus powinien być dla wszystkich, a 800 plus dla aktywnych zawodowo. Innego zdania zdaje się być jego potencjalna koalicjantka z Lewicy.

Lewica o programie 800 plus

Magdalena Biejat w rozmowie z PAP pytana o ewentualne zmiany w programach społecznych, np. wprowadzenie kryterium dochodowego w 800 plus, Biejat odpowiedziała, że to świadczenie powinno być nadal powszechne.

"Według Lewicy nie powinno się wprowadzać kryteriów dochodowych. 800 plus powinno pozostać powszechnym świadczeniem. To jest rozwiązanie stosowane na Zachodzie, takie powszechne świadczenia na dzieci po prostu działają. Jest to też po prostu znacznie tańsze w obsłudze, niż rozliczanie i sprawdzanie kryteriów" - oceniła.

