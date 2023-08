Koniec 800 plus! Ekspert: Pieniądze powinny trafić do jednej grupy

Pomoc dla rodzin tylko z progiem dochodowym

Rozdawanie pieniędzy na prawo i lewo bez względu na status materialny jest błędne. Transfery społeczne powinny być kierowane do konkretnych grup społecznych, do osób najbardziej potrzebujących. Jak wyjaśniał ekspert, albo transfer społeczne dla wszystkich, które są waloryzowane kosztem podnoszenia podatków i bardzo słabej jakości usług publicznych, albo rzeczywiście pomagamy chociażby w ten sposób, że wprowadzamy próg dochodowy.

"Ja wolałbym żeby pieniądze szły na poprawę jakości usług publicznych. Czy 500 plus poprawiło jakość edukacji na obszarach wiejskich? Czy nie lepiej te pieniądze zainwestować w lepsze szkoły, żeby byli lepsi nauczyciele? ubóstwo dzieci można zlikwidować za 1/5 tego co przeznaczamy na ten program, właśnie poprzez wprowadzenie progu dochodowego"- stwierdził Dudek Z Instytutu Finansów Publicznych.

Według prezesa Dudka, jak damy każdemu to jest to mała kwota, jest ona nieadekwatna, kosztuje ogólnie dużo budżet państwa i wcale nie pomaga ostatecznie - dodał Dudek, Zapytany o próg dochodowy, stwierdził, że mamy na poziomie samorządowym bardzo dobrze rozwinięty system świadczeń rodzinnych i to one powinny być wzmacniane.

Jak przekonywał, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie na co nas stać. Jak podawał przykład możemy dawać i 1500 plus, ale wtedy trzeba by podnieść VAT do 30 proc.

-W Belgii, która ma rozbudowany system socjalny płaci się już od płacy minimalnej 40 procent podatku, w Polsce 32 proc. płaci się od 120 tys złotych rocznych dochodów. Obniżony VAT na żywność został przedłużony do końca tego roku, a rząd nie mówi co będzie w przyszłym roku. Żadnego, nawet najbogatszego kraju na świecie nie stać na to żeby zamrozić ceny energii na wiele lat, a jednocześnie dawać transfery społeczne dawać w sposób bezwarunkowy, kosztem jakości usług publicznych-mówił ekspert w studiu "Super Expressu".

Według Dudka nawet opodatkowanie milionerów nic nie da, bo przyniesie zaledwie 1,5 mld zł, tymczasem wg. moich obliczeń ta danina solidarnościowa powinna nie 4 proc., ale 140 proc wynieść żeby sfinansować 13-tki, 14-tki i 500 plus. Bez podnoszenia podatków nie da się dłużej utrzymać tych transferów socjalnych i niestety politycy nie mówią wyborcom prawdy.