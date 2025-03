W Polsce to możliwe

Zasady refundacji pomp insulinowych dla diabetyków

Pełna refundacja pomp insulinowych przysługuje pacjentom chorym na cukrzycę do 26. roku życia oraz kobietom w ciąży. Osoby starsze muszą pokryć 30 proc. kosztów zestawów infuzyjnych.

Refundacja obejmuje:

* Zestawy infuzyjne (do 10 sztuk):

* Do 30 zł/szt. (dla działających do 3 dni),

* Do 75 zł/szt. (dla działających powyżej 7 dni),

* Zbiorniki na insulinę: do 9 zł/szt. (wkład własny 30 proc.).

Systemy ciągłego monitorowania glikemii (CGM) – dla kogo refundacja?

Systemy ciągłego monitorowania glikemii (CGM) umożliwiają bieżące śledzenie poziomu cukru we krwi, co jest niezwykle istotne w intensywnej insulinoterapii. Dofinansowanie tych systemów jest uzależnione od wieku oraz spełnienia określonych kryteriów:

* Osoby w wieku od 18 do 26 lat z cukrzycą typu 1 lub 3, u których występuje nieświadomość hipoglikemii, mogą otrzymać do 5 470 zł rocznie (w tym 4 500 zł na sensor i 970 zł na transmiter),

* Osoby powyżej 26. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3, spełniające te same kryteria, otrzymują do 4 030 zł (w tym 3 060 zł na sensor i 970 zł na transmiter).

Systemy FGM w cukrzycy – alternatywa dla CGM

Systemy flash monitorowania glikemii (FGM), takie jak FreeStyle Libre, stanowią alternatywę dla CGM. Pomiar glukozy odbywa się co 15 minut. Koszt jednego czujnika FGM wynosi 255 zł, a refundacja przysługuje dzieciom w wieku od 4 do 18 lat, kobietom w ciąży i połogu oraz dorosłym z cukrzycą typu 1, 3 i innymi typami. Wkład własny pacjenta wynosi 30 proc. wartości czujnika.

Jak krok po kroku uzyskać refundację na leczenie cukrzycy?

Aby skorzystać z dofinansowania, należy podjąć następujące kroki:

* Zlecenie od lekarza,

* Zakup w sklepie z umową z NFZ,

* Dopłata (jeśli trzeba).

Pamiętaj!

Refundacja obejmuje wyłącznie wyroby znajdujące się na liście NFZ, a wysokość wsparcia jest uzależniona od spełnienia określonych kryteriów, takich jak typ cukrzycy, wiek pacjenta oraz wskazania medyczne.

Apel RPO o równe traktowanie pacjentów z cukrzycą

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu z dnia 9 marca 2025 r. do Ministra Zdrowia podkreśla konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych, które zagwarantują równe traktowanie pacjentów niezależnie od ich wieku. Nierówne warunki refundacji mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia dorosłych diabetyków. Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie zajęło oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Nie mamy normalnych polityków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.