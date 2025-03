ZUS wypłaci 2610 zł przed wyborami? Dodatek będzie waloryzowany raz w roku

Jak podaje ZUS, dodatek dopełniający w styczniu i lutym wynosił 2520 zł, a od marca 2610,72 zł. Ma być waloryzowany raz w roku, będą od niego odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Dodatek będzie polegał potrąceniom i postępowaniu egzekucyjnemu na takich samych zasadach jak renta socjalna.

Dodatek dopełniający będzie wypłacany w maju 2025 roku. Ponadto, osobom którym będzie należał się dodatek dopełniający bez wniosku wypłacone będzie wyrównanie od 1 stycznia 2025 roku, czyli aż 12 870 zł brutto.

Osoby, które będą musiały wnioskować o dodatek uzupełniający świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym spełnią warunki do jego otrzymania, a najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku. Wypłaty odbędą się przed wyborami prezydenckimi (zaplanowanymi na 18 maja), od 5 maja 2025 roku.

Komu należy się dodatek uzupełniający? Część będzie musiała złożyć wniosek, część dostanie go z automatu

Dodatek dopełniający do renty socjalnej należy się części beneficjentów z automatu, a części na wniosek. Automatyczne 2610,72 zł dostaną osoby, które na 1 stycznia 2025 roku mają przyznaną rentę socjalną. Informację o przyznaniu dodatku takim osobom ZUS przekaże i udostępni na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Z kolei wnioski o dodatek uzupełniający powinny złożyć osoby, które na 1 stycznia 2025 roku mają prawo do renty socjalnej, i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej można składać od początku 2025 roku.

Z kolei renta socjalna należy się osobom, które są pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdziły całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia;w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej − przed ukończeniem 25. roku życia;w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Jeśli niezdolność do pracy jest trwała, świadczenie zostanie przyznane na stałe.

