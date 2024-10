5600 zł na magazynie i 4800 zł na produkcji. Polska liderem wynagrodzeń

- Stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie i wynosi 5%. Cały czas mierzymy się też z wyzwaniami demograficznymi, czyli mówiąc wprost jest nas coraz mniej. Te czynniki wpływają na wciąż utrzymujące się zapotrzebowanie na pracowników z innych krajów, których musimy do Polski przyciągać. I jak się okazuje pod względem wynagrodzeń jest to coraz łatwiejsze. Kiedy porównamy zarobki magazynierów czy pracowników produkcji w naszym kraju z innymi w regionie, jak Węgry, Bułgaria czy Rumunia, widać, że w Polsce propozycja jest atrakcyjna – komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Atrakcyjne stawki w Polsce

Polska plasuje się wysoko na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem wynagrodzeń w sektorach produkcji i magazynowym. Maksymalna stawka na magazynie sięga nawet 1300 euro brutto, wyprzedzając Rumunię (743-764 euro brutto), Bułgarię (500-550 euro brutto), Łotwę (800-900 euro brutto) oraz Węgry (840-880 euro brutto). Natomiast pracownik produkcji może średnio zarobić ok. 1070 euro brutto, co niewiele przewyższa minimalne wynagrodzenie w Polsce (ok. 990 euro brutto), ale jest atrakcyjniejsze w porównaniu do Rumunii (743-800 euro brutto), Bułgarii (580-600 euro brutto) oraz Łotwy (835 euro brutto). Warto zwrócić też uwagę na najbliższe sąsiedztwo. W Czechach stawki dla pracowników produkcji wahają się między 1000 a 1400 euro brutto, a dla magazynierów od 1000 do 1200 euro brutto. - Atrakcyjne wynagrodzenia dla magazynierów to też pochodna dużego deficytu pracowników. Z „Barometru Zawodów” wynika, że magazynierzy są poszukiwani niemal w każdym regionie kraju. Dlatego firmy oferują wyższe wynagrodzenia i to na tyle, że nasz kraj wyróżnia się na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej – komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Coraz lepsza znajomość angielskiego

Znajomość języka angielskiego otwiera szerokie możliwości w zakresie promocji państwa jako atrakcyjnego rynku pracy. W krajach takich, jak Czechy (12%), Bułgaria (12-14%), Węgry (13%) czy Słowacja (13%) znajomość angielskiego jest znacznie mniej powszechna. Nieco lepiej wygląda sytuacja w Rumunii (17-20%), na Łotwie (28%) oraz Litwie (ok. 30%). Tymczasem Polska, według danych EF English Proficiency Index w zeszłym roku osiągnęła 13. miejsce w światowym rankingu znajomości języka angielskiego, spośród 113 ocenianych państw. Dzięki tym atutom nasz kraj nie tylko zapewnia lepszą komunikację, ale również jest konkurencyjny w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników gotowych do współpracy z zagranicznymi partnerami.- Polska, dzięki wysokiemu poziomowi znajomości języka angielskiego, ma znaczną przewagę na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście międzynarodowej rekrutacji. Powszechne anglojęzyczne procesy rekrutacyjne ułatwiają przyciąganie pracowników z zagranicy, co daje polskim firmom szerszy dostęp do wykwalifikowanych kandydatów. W tej sytuacji kluczowa staje się rozsądna polityka migracyjna, która nie tylko przyciągnie większą liczbę pracowników, ale także umożliwi pozyskiwanie bardziej wartościowych specjalistów. Dobrze zaplanowane działania w tym zakresie mogą wspierać rozwój poszczególnych sektorów gospodarki i zwiększać konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej – dodaje Krzysztof Inglot.

