Lista czynności i zachowań, których zabrania ogólnopolski regulamin Rodzinnych Ogródków Działkowych, nie jest krótka. Karą za złamanie regulaminu może być nie tylko grzywna wystawiona przez policję, ale nawet wypowiedzenie umowy dzierżawy działki przez Związek Działkowców.

Zasady i ograniczenia w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD)

Korzystanie z działki ROD wiąże się z koniecznością przestrzegania ścisłych przepisów. Naruszenie regulaminu może skutkować poważnymi konsekwencjami - od grzywny w wysokości do 5000 zł, przez wypowiedzenie umowy dzierżawy, aż po karę pozbawienia wolności w przypadku nielegalnej uprawy roślin. Pamiętaj, że działka ROD to miejsce rekreacji i uprawy roślin, a nie teren do prowadzenia działalności gospodarczej czy stałego zamieszkiwania. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na terenie ROD, które mogą budzić wątpliwości, skonsultuj się z zarządem ogrodu.

Zakaz działalności zarobkowej i zamieszkiwania

Zabronione jest prowadzenie działalności zarobkowej na terenie działki, zamieszkiwanie na niej oraz budowanie lub instalowanie urządzeń niebędących infrastrukturą ogrodową (chyba że uzyskano na to stosowną zgodę).

Ogrodzenie działki

Nie wolno:

Przesuwać ogrodzenia swojego ogródka

Umieszczać na ogrodzeniu ostrych elementów (drut kolczasty, szpikulce odstraszające ptaki)

Umieszczać na ogrodzeniach ogłoszeń, reklam, plakatów i banerów wyborczych (ze względu na walory estetyczne ROD)

Zasady współżycia sąsiedzkiego

Zabronione jest:

Zakłócanie spokoju innych działkowców (krzyki, głośna muzyka)

Gromadzenie odpadów obniżających walory estetyczne (stare sprzęty, śmieci, żelastwo)

Spalanie odpadów roślinnych

Wjeżdżanie na teren ROD samochodem i parkowanie poza wyznaczonymi strefami

Polowanie i strzelanie z wszelkiego rodzaju broni (w tym wiatrówek)

Puszczanie petard

Stałe trzymanie psów i kotów na działce (można z nimi przychodzić)

Nasadzenia i uprawy w ROD

Można sadzić kwiaty, warzywa i krzewy owocowe

Drzewka owocowe należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki

Zakazane jest prowadzenie uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym (np. obsadzenie całej działki ziemniakami)

Zabronione jest sadzenie roślin zacieniających sąsiednie działki (rozłożyste drzewa, wysokie krzewy)

Zabroniona jest uprawa roślin inwazyjnych (np. bożodrzew gruczołowaty, trojeść amerykańska)

Dozwolona, choć niezalecana, jest hodowla roślin o szybkim i niekontrolowanym wzroście (np. sumak octowiec)

Ograniczenia prawne dotyczące upraw

Zgodnie z prawem powszechnym, zabroniona jest uprawa maku i konopi włóknistych na działkach ROD. W przeciwieństwie do przepisów ogólnych, na działkach ROD nie ma wyjątków dla osób posiadających wpis do rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Hodowla zwierząt w ROD

Możliwa jest hodowla gołębi, kur i królików po omówieniu sprawy na zebraniu działkowców lub zgłoszeniu do zarządu RODPasieki można zakładać wyłącznie w części wspólnej ROD

Konsekwencje Łamania Przepisów w ROD

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działki. Jednym z najważniejszych zakazów obowiązujących w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest przepis dotyczący zamieszkiwania altan oraz prowadzenia działalności zarobkowej na terenie działki. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad Związek Działkowców wysyła pisemne upomnienie. Jeśli naruszenia są kontynuowane, zarząd ROD może wypowiedzieć działkowcowi umowę dzierżawy działki. Kary grzywny. Można je otrzymać między innymi za zakłócanie spokoju innych działkowców. Zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń policja może nałożyć za to karę grzywny, a w skrajnych przypadkach aresztu lub ograniczenia wolności. Podobnie jest w przypadku spalania odpadów roślinnych, które może przeszkadzać innym działkowcom poprzez zadymienie. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń wysokość grzywny może wynosić od 20 do 5000 zł. Konkretną wysokość kary ustala policja, oceniając indywidualny przypadek. Kara pozbawienia wolności. Uprawa maku, konopi lub krzewów koki może skutkować nawet karą pozbawienia wolności do lat 3, co wynika z art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

