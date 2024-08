6000 zł dla tej grupy seniorów. Dziś rząd Tuska podejmie decyzję

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Emerytura honorowa dla stulatków, rząd planuje zmiany

Członkowie rządu na posiedzeniu 6 sierpnia zajmują się obecnie projektem ustawy o emeryturze honorowej dla stulatków. Świadczenie jest niezależne od prawa do emerytury, czy renty, czyli dostaje je każdy 100-latek, nawet jeśli nie przepracował w życiu jednego dnia. W projekcie nowelizacji ma zmienić się mechanizm przyznawania świadczenia.

Obecnie świadczenie przyznawane jest na mocy decyzji premiera z 1972 roku i wynosi 6246,13 zł. Pieniądze są wypłacane dożywotnio, jako dodatek do emerytury, czy renty. To oznacza, że świadczenie honorowe nie zastępuje dotychczasowy świadczeń.

Należy jednak zaznaczyć, że świadczenie przyznawane jest w stałej kwocie, tzn. że jeśli w roku, w którym senior skończył 100 lat wynosi 6246,13 zł, to taką kwotę będzie dostawał do końca życia, nawet jeśli wysokość świadczenia zostanie zwaloryzowana. To właśnie m.in. chce zmienić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Co z waloryzacją świadczenia? Ministerstwo finansów wskazuje na wzrost kosztów

Szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemanowicz-Bąk chce aby świadczenie honorowe było waloryzowane, tak jak emerytura, czyli każdego roku byłoby objęte waloryzacją, więc zyskałby każdy stulatek.

Jak jednak wskazuje "Dziennik Gazeta Prawna" do tego rozwiązania uwagi zgłosili minister ds. polityki senioralnej, Rządowe Centrum Legislacji oraz Ministerstwo Finansów, wskazując na wzrost kosztów w budżecie państwa.

Jak wynika z projektu, prawo do świadczeń ma być dalej przyznawane polskim obywatelom i byłoby wypłacane z urzędu, więc nie trzeba byłoby składać o nie wniosku. Wyjątkiem byłyby osoby bez prawa do emerytury, lub renty, którzy musieliby o świadczenie honorowe wnioskować. Według nowych przepisów świadczenie wypłacałby ZUS, KRUS, lub organ właściwy np. dla służb mundurowych (MSWiA).

Ponadto osoby, które pobierały świadczenie przed wejściem w życie projektu mają otrzymywać emeryturę honorową w dotychczasowej wysokości. W projekcie uregulowano również sytuację osób, które osiągnęły wiek stu lat przed wejściem w życie nowego projektu, w ich sprawie będą przygotowane oddzielne przepisy.