i Autor: fot. Getty Images Dodatkowe pieniądze do emerytury. Dostępne mają być dwa warianty

Finanse emeryta

Ponad 4 tys. zł rocznie dodatku do emerytury. Sprawdź, czy Ci przysługuje

Dobra wiadomość dla emerytowanych sołtysów! Od początku 2024 roku dodatek do emerytury wzrósł do 336 zł miesięcznie. To oznacza dodatkowe 4032 zł rocznie na Twoim koncie. Pełniłeś funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje? Jeśli tak, złóż wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?