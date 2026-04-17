Emerytura honorowa ZUS to świadczenie dla stulatków, którego wysokość od 1 marca 2026 r. wynosi 6938,32 zł brutto i nie jest pomniejszana o składkę zdrowotną.

To świadczenie jest przyznawane automatycznie seniorom pobierającym już emeryturę lub rentę, natomiast osoby bez wcześniejszych świadczeń muszą złożyć wniosek do ZUS.

Staż pracy nie ma znaczenia dla otrzymania emerytury honorowej – kluczowe jest ukończenie 100 lat.

Liczba beneficjentów tego świadczenia dynamicznie rośnie, zwiększając się z 1,9 tys. w 2018 roku do ponad 4 tys. obecnie.

Emerytura honorowa – kto dostaje świadczenie z ZUS

Emerytura honorowa to jedno z najwyższych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat, niezależnie od tego, ile lat pracowały i jakie składki odprowadzały.

W przypadku seniorów pobierających już emeryturę lub rentę, dodatek przyznawany jest automatycznie. Warunkiem jest posiadanie prawa do świadczenia na koniec miesiąca poprzedzającego setne urodziny.

6938,32 zł miesięcznie – waloryzacja świadczenia w 2026 roku

Od 1 marca 2026 roku wysokość emerytury honorowej wzrosła do 6 938,32 zł brutto. To efekt corocznej waloryzacji, która została wprowadzona w 2025 roku. Wcześniej kwota świadczenia była stała i nie zmieniała się przez cały okres jego pobierania.

Jeszcze na początku 2026 roku seniorzy otrzymywali niespełna 6600 zł, co oznacza, że podwyżka wyniosła 349,25 zł.

Staż pracy bez znaczenia – ważne zasady przyznawania

Jedną z najważniejszych cech emerytury honorowej jest fakt, że staż pracy nie ma znaczenia. Świadczenie przysługuje zarówno osobom z długą historią zawodową, jak i tym, które nie pracowały lub nie odprowadzały składek.

To rozwiązanie sprawia, że wsparcie trafia do wszystkich stulatków spełniających podstawowe kryteria formalne, a nie tylko do osób z wysokimi emeryturami.

ZUS wypłaci pieniądze także na wniosek

Nie wszyscy seniorzy otrzymają świadczenie automatycznie. Osoby, które ukończyły 100 lat, ale nie pobierają emerytury ani renty, muszą złożyć wniosek do ZUS. Formularz wniosku o świadczenie honorowe (ESH) jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl i w każdej placówce.

W ich przypadku konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków:

* ukończenie 100 lat,

* posiadanie polskiego obywatelstwa,

* zamieszkiwanie w Polsce po ukończeniu 16. roku życia.

Dopiero po spełnieniu tych kryteriów możliwa jest wypłata świadczenia.

Rośnie liczba beneficjentów emerytury honorowej

Z danych wynika, że liczba osób pobierających emeryturę honorową systematycznie rośnie. W 2018 roku było to około 1,9 tys. osób, natomiast obecnie świadczenie trafia już do ponad 4 tys. seniorów.

PTNW - Miłosz Bembinow