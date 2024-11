i Autor: Getty images Tysiące ukraińskich dzieci w polskich szkołach. Zmniejszyła się liczba tych pobierających 800 plus

800 plus

800 plus dla Ukraińców nawet bez obowiązku szkolnego! ZUS to potwierdził

Jak dowiedział się poseł na Sejm z ramienia Konfederacji Grzegorz Płaczek, nie jest prawdą, że od września 2024 roku 800 plus przysługuje tylko na dzieci chodzące do polskich szkół i mieszkających w Polsce. Jak polityk dowiedział się od ZUS, zakład wciąż wypłaca 800 plus ukraińskim dzieciom.