800 plus od stycznia nie dla każdego. Niektórzy dostaną 1600 zł

800 plus dla każdego dziecka od 1 stycznia 2024

To już pewne. Od 1 stycznia 2024 rodzice będą dostawać nie 500 zł a 800 zł na każde dziecko w rodzinie. Świadczenie 800 plus przysługuje wszystkim tym, którzy obecnie otrzymują już 500 plus. Nie trzeba składać żadnych nowych wniosków. ZUS wypłaci pieniądze wszystkim tym rodzicom, którzy złożyli wniosek o 500 plus na okres rozliczeniowy 1 czerwca 2023 - 31 maja 2024. Ponownie wniosek trzeba będzie złożyć w maju na drugą połowę 2024 roku i pierwsze miesiące 2025. Rodzice, którzy właśnie oczekują dziecka, mają trzy miesiące od dnia jego narodzin na złożenie wniosku o wypłatę. Wówczas otrzymają oni wyrównanie tej kwoty.

Składanie wniosków jest możliwe tylko drogą elektroniczną. Wniosek można złożyć na cztery sposoby:

*platforma PUE ZUS, gdzie można też znaleźć informacje na temat wniosku i jego obsługi,

* za pośrednictwem strony internetowej banku lub jego aplikacji,

* Emp@tia, czyli oficjalny portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

* aplikacja mZUS

800 plus - niektórzy rodzice dostaną 1600 zł

W zapisach ustawy podano, że w styczniu 2024 roku nie wszyscy uprawnieni otrzymają pieniądze, a część dostanie aż 1600 zł. Będzie to tylko jednorazowa sytuacja, a zwiększona wypłata świadczenia w kwocie 1600 zł przyjdzie w lutym, a nie styczniu. Powodem są kwestie techniczne związane z działaniem platformy ZUS. ZUS pozostawia sobie możliwość wypłaty pierwszego świadczenia w nowej wysokości najpóźniej do 29 lutego 2024 roku. Oczywiście, każdy, komu 800 plus przysługuje, otrzyma świadczenie, ale niektórzy otrzymają jeden przelew na kwotę 1600 zł w lutym, zamiast dwóch na 800 zł w styczniu i lutym. Od marca wszyscy rodzice powinni dostawać już 800 plus normalnie co miesiąc.

