Abonament RTV. Czy seniorzy stracą ulgi?

Obecnie abonament RTV jest uregulowany przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zgodnie z nimi, seniorzy mają prawo do zwolnienia w opłacaniu daniny, jeśli spełnią odpowiednie kryteria. Są to:

* osoby, które ukończyły 75 rok życia,

* osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

* weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

* osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Aby skorzystać z tych zwolnień, osoby uprawnione muszą złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków w placówkach Poczty Polskiej​

Wdowy i wdowcy mogą stracić prawo do ulgi w abonamencie RTV

Jak pisze "DGP" - przejście z własnej emerytury na rentę rodzinną po zmarłym małżonku, może spowodować utratę zwolnienia z opłaty abonamentu RTV. Obecne przepisy nie uwzględniają renty rodzinnej jako świadczenia uprawniającego do zwolnienia z abonamentu. To oznacza, że osoba pobierająca rentę rodzinną nie jest uprawniona do zwolnienia, nawet jeśli wcześniej była zwolniona. Osoba ubiegająca się o zwolnienie musi przedstawić Poczcie Polskiej aktualną wysokość swojej emerytury.

Abonament RTV w przypadku renty wdowiej

Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzona zostanie nowa renta wdowia, która umożliwi łączenie emerytury z dodatkowym świadczeniem po zmarłym małżonku. W ramach tych zmian: wdowy i wdowcy będą mogli pobierać jedno świadczenie w pełnej wysokości oraz drugie w wysokości 15 proc., suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Wysokość renty wdowiej może wpłynąć na zwolnienie z opłacania abonamentu RTV. Osoby, które wcześniej korzystały ze zwolnienia z uwagi na niskie świadczenie, mogą po dodaniu renty wdowiej stracić to prawo.

Ważne jest, aby wdowy i wdowcy pamiętali o tych zmianach, bo w efekcie mogą zostać obciążeni zaległościami za nieuiszczony abonament, a w przypadku niewywiązania się z płatności grozi im zajęcie świadczenia przez urząd skarbowy.

