Abonament RTV do likwidacji

Bogdan Zdrojewski, nowy szef sejmowej komisji kultury i środków przekazu zapewnia, że Rada Mediów Narodowych zostanie zlikwidowana. Ale to dopiero początek planowanych zmian. Okazuje się, że do likwidacji ma być także abonament radiowo-telewizyjny. Jak to możliwe? - Jest anachroniczny, niesprawiedliwy, nieskuteczny i przynosi dość wątpliwe dochody, jeśli chodzi o telewizję. Trzeba pamiętać, że właściwie karani są wszyscy ci, którzy kiedyś zarejestrowali odbiornik radiowy czy telewizyjny. Z telewizji czy radia korzystają praktycznie wszyscy, a płacą na to nieliczni. Utrzymanie abonamentu w dotychczasowej formie jest mało prawdopodobne. Powinniśmy jednak znaleźć inne sposoby finansowania, aby utrzymać ten fragment mediów publicznych, który traktowany jest jako ważny i który powinien pozostać. Wrócimy do określonej, ale dużo skromniejszej dotacji niż ta, którą proponował przez ostatnie lata rząd PiS oraz innych, bardzo skromnych, ale dużo skuteczniejszych opłat na rzecz mediów publicznych. Jednak tę kwestię będzie przesądzał nowy rząd - podkreślił Bogdan Zdrojewski.

Przypomnijmy, że opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

