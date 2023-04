Abonament RTV do likwidacji. Tego chcą Polacy

Jednocyfrowa inflacja do końca roku? Eksperci nie mają wątpliwości

Abonament radiowo-telewizyjny oraz związane z nim opłaty i kontrole to temat rozgrzewający dyskurs publiczny do czerwoności. Okazuje się, że płaci go zaledwie 1/3 tych, którzy powinni. W związku z tym, portal Interia postanowił zlecić badanie dotyczące kwestii związanych z abonamentem. Z badania Smartscope dla Interii o bieżących bolączkach Polaków wynika, że znacząca większość Polaków opowiada się za całkowitą likwidacją płatności abonamentowych.

Polacy chcą likwidacji abonamentu RTV. Zniesienia opłat domaga się 80 proc. badanych

Na pytanie zadane przez Interię "czy abonament powinien zostać zniesiony" twierdząco odpowiedziało aż 80 proc. ankietowanych. Zniesienie abonamentu popierają najczęściej osoby z wyższym wykształceniem - 84 proc. tej grupy. W grupie wiekowej do 24 roku życia za likwidacją opowiada się 70 proc. respondentów a w grupie wiekowej 55-64 likwidacji żąda niemal 90 proc. Jak prezentują się ogólne wyniki badań?

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że abonament radiowo-telewizyjny powinien zostać zniesiony?

61 proc. - zdecydowanie tak

10 proc. - tak

9 proc. - raczej tak

4 proc. - raczej nie

2 proc. - nie

4 proc. - zdecydowanie nie

11 proc. - nie wiem

Abonament w Sejmie. PiS czeka na lepszy pomysł - opozycja zapowiada likwidację

Jak przypomina portal Interia, temat abonamentu RTV pojawił się również w Sejmie. "Likwidacja abonamentu oznacza zasadniczą zmianę zasad finansowania mediów publicznych i w związku z tym wymagać będzie notyfikacji przez Komisję Europejską. Przy tym stosunku Komisji do polskiego rządu raczej nie należy spodziewać się pozytywnego rozstrzygnięcia. Jeśli pojawi się lepszy pomysł niż abonament RTV i zostanie zaakceptowany przez Polaków, nie wykluczamy żadnego ruchu. Trzecia kadencja przyniesie zasadnicze zmiany" - tłumaczyła Joanna Lichocka z PiS cytowana przez Interię.

Opozycja ma zgoła odmienne zdanie i zapowiada całkowitą likwidację opłat po przejęciu władzy. "Abonament należy jak najszybciej znieść. Miał sens, kiedy nie było możliwości finansowania z budżetu, a teraz z tego źródła idą miliardy, przy czym zachowano reklamę i abonament. To pomieszanie z poplątaniem. Abonament RTV zostanie zlikwidowany, kiedy przejmiemy władzę" - zapowiedziała Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO cytowana przez portal Interia.

