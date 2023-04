Polskie firmy nie otrzymają ułatwień prawnych przy odbudowie Ukrainy. Powód? Takie preferencje mogłyby być sprzeczne z prawem unijnym

Za nieprzyjście na umówioną wizytę do lekarza będzie mandat?

Jak informuje Igor Burakowski, powojenne scenariusze są opracowywane zarówno w ukraińskim ministerstwie ekonomiki, banku narodowym jak i w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Prognozy zakładają zmniejszenie PKB Ukrainy o 40 proc. - w związku z wojną.

Profesor w rozmowie z portalem wnp.pl podkreślił, że "indywidualnych preferencji dla polskiego biznesu jak na razie nikt nie proponuje". "Bo to byłoby niezgodne z prawami unijnymi. Tyle, że choćby z racji na bliskość geograficzną, kulturową i tak polski biznes będzie miał faktyczne preferencje w kontaktach mających zaowocować konkretnymi kontraktami" - wyjaśnił Burakowski cytowany przez portal Business Insider.

Odbudowa Ukrainy po wojnie. System ubezpieczeń dla krajów zachodnich?

Igor Burakowski poinformował również, że na ten moment w Kijowie krajom zachodnim przedstawiana jest propozycja ustanowienia "jakiegoś międzynarodowego systemu ubezpieczeń dla przychodzącego biznesu".

"Jeśli taki system zostanie wypracowany, to będzie ułatwieniem dla wszystkich potencjalnych inwestorów. Jeśli zaś chodzi o udział polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy, to wszystko będzie zależało od tegoż biznesu i wielkości kapitału, jaki będzie on chciał zaangażować w Ukrainie" - wskazał Igor Burakowski cytowany przez "BI".

