Bare minimum Monday, rage applying, quiet quitting. Co to jest? Na czym polegają pracownicze trendy z TikToka?

Renta wdowia coraz bliżej! Seniorzy dostaną do 7600 złotych! Zebrano 200 tys. podpisów pod projektem ustawy

Ile się daje na komunię 2023? Do koperty w tym roku powinno trafić więcej pieniędzy

Pieniądze to nie wszystko

Fakt, że pokolenie Z ma zupełnie inne podejście do pracy niż ich starsi koledzy jest powszechnie znany. Okazuje się jednak, że niektóre zachowania i "trendy pracownicze" pochodzą z popularnej aplikacji TikTok. Rage applying, quiet quitting czy bare minimum monday to tylko niektóre z nich. Na czym polegają?

Bare minimum monday. Nic ponad konieczność

Bare minimum monday odnosi się do powrotu do zawodowej codzienności po weekendzie. Trend polega na powolnym "wprowadzeniu się" w stan pracowniczej gotowości w poniedziałek. Pracownicy stosujący się do tego trendu w poniedziałki wykonują wyłącznie konieczne zadania, które muszą być wykonane tego dnia. Nie podejmują się żadnych dodatkowych czynności.

Rage applying. Praca? Jak nie ta, to inna

Rage applying jest związane z poszukiwaniem pracy. Polega na tym, że w momencie gdy czujemy się niedoceniani, wykorzystywani lub po prostu potrzebujemy zmian, wysyłamy CV i aplikujemy na inne stanowiska pracy kontynuując pracę w obecnej firmie. W przypadku, gdy otrzymamy lepszą ofertę - bez chwili zastanowienia zmieniamy ją.

Quiet quitting. Aktywne niezaangażowanie

Choć sama nazwa kojarzy się z odchodzeniem z pracy, w quiet quitting chodzi o coś więcej. "Pracownicy rezygnują z wykonywania dodatkowych zadań. Zajmują się wyłącznie tymi obowiązkami, które zostaną im bezpośrednio powierzone. Nie pomagają przy projektach, które ich nie dotyczą. Nie biorą odpowiedzialności za dodatkowe zadania, które wykraczają poza ich obowiązki. Stają się bardziej racjonalni w wykonywaniu swojej pracy i starają się odzyskać równowagę między życiem prywatnym a zawodowym" - wyjaśnia portal money.pl.

Sonda Czy spotkałaś/eś się z opisanymi trendami pracowniczymi? Tak Nie Nie ze wszystkimi