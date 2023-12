Afery nie tylko w Polsce! Niemieckie MSZ kupiło willę z basenem i kortem tenisowym w Brukseli

Tajemnicze inwestycje

Ministerstwo spraw zagranicznych w Niemczech od lat lekceważy wymogi prawne, dotyczące efektywności ekonomicznej i oszczędności przy nabywaniu i utrzymywaniu swoich nieruchomości za granicą – napisano w raporcie Federalnego Urzędu Kontroli, który relacjonuje RND. Jak podaje PAP, według audytorów MSZ nabyło w październiku 2021 r. nieruchomość o powierzchni 15 000 metrów kwadratowych z krytym basenem i kortem tenisowym w Brukseli za 8 milionów euro, chociaż utrzymywane są tam już trzy przedstawicielstwa z prestiżowymi rezydencjami i inną nieruchomością. "Ze względu na wielkość nowej rezydencji, koszty eksploatacji i utrzymania są odpowiednio wyższe" - zauważyli audytorzy. Okazuje się, że nie jest to incydentalna sytuacja. BRH przytoczył też inne przypadki marnotrawienia pieniędzy. Jak wskazuje, na przykład w jednej z misji zagranicznych w Europie znajdowała się niewykorzystana nieruchomość, przeznaczona na kancelarię ambasady, podczas gdy codzienne funkcjonowanie kancelarii odbywało się w wynajmowanych pomieszczeniach. BRH skarżył się, że ministerstwo nadal nie posiada ani strategii w zakresie nieruchomości, ani strategicznego zarządzania nieruchomościami. Trybunał Obrachunkowy wezwał ministerstwo do wprowadzenia planowania strategicznego i do szybkiej sprzedaży niepotrzebnych nieruchomości "przy jak najmniejszych stratach", zwłaszcza co najmniej jednej nieruchomości w Brukseli.

QUIZ PRL. „Choinko, choinko zielona”, czyli szkolne zabawy choinkowe w PRL. Łza się kręci w oku Pytanie 1 z 10 Salę gimnastyczną lub klasę lekcyjną po szkolnej zabawie: sprzątała woźna sprzątali uczniowie sprzątali wszyscy chętni rodzice Dalej