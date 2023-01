Niemcy wciąż mają nam czego zazdrościć? Inflacja ostro w dół

Przedsiębiorcy dostaną wyrównanie do rachunków energii. Rząd ujawnił mechanizm wsparcia dla firm

Kursy walut [18.01.2023]: Złoty słabszy do euro i dolara

Niemcy mieli rekordową inflację. Ale i tak jest niższa niż w Polsce

Według prognoz w Polsce inflacja może spaść do jednocyfrowego poziomu dopiero pod koniec 2023 roku, lub nawet dopiero w 2024 roku. Ponadto szacunek inflacji średniorocznej w Polsce będzie na pewno dwucyfrowy i wyniósł ok. 14,4 proc. (dane GUS) Tymczasem Niemcy choć odczuwali w niektórych miesiącach dwucyfrową inflację, do tego poziomu się nawet nie zbliżyli.

W 2022 roku mieli rekordowy odczyt średniorocznej inflacji, wysokości 7,9 proc. To najwyższy odczyt od kryzysu naftowego z 1973 roku, gdy inflacja wyniosła 7,03 proc.

- Historycznie wysoka inflacja była spowodowana głównie ekstremalnymi wzrostami cen produktów energetycznych i żywności od początku wojny na terenie Ukrainy - mówił prezes niemieckiego urzędu statystycznego Destatis, Ruth Brand.

W Polsce ceny rosną szybciej niż w Niemczech

Ponadto w Niemczech spadły ceny o 0,8 proc. w grudniu względem listopada. Są jednak pewne różnice w wyliczeniach, jak wskazuje Business Insider w Polsce w koszyku inflacyjnym 26,6 proc. to żywność i napoje bezalkoholowe, a w Niemczech to 9,7 proc. Ponadto u nas opłaty za mieszkanie to 19,3 proc. koszyka (w Niemczech 32,5 proc.), a wypoczynek, rozrywka i kultura 6,1 proc. (w Niemczech 11,3 proc.).

Żywność podrożałą u naszego zachodniego sąsiada o 19,8 proc. rdr w grudniu i 0,7 proc. w skali miesiąca. Opłaty za mieszkanie podrożały o 9,3 proc. w skali rok, ale potaniały o 3,6 proc. w skali miesiąca. Z kolei gaz w grudniu potaniał aż o 39,1 proc.

Tymczasem w Polsce żywność podrożała w grudniu o o 21,1 proc. w skali roku (1,4 proc. w skali miesiąca), użytkowanie domu o 22,6 proc. w skali roku (spadek o 2 proc. w skali miesiąca), z czego gaz wzrósł o 22,4 proc. w skali roku, a w skali miesiąca potaniał zaledwie o... 0,3 proc.

Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.