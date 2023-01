i Autor: Shutterstock drożyzna, inflacja, pieniądze

Drożyzna Polsce

Inflacja w grudniu 2022. Najbardziej podrożały: żywność i opłaty mieszkaniowe. Średnioroczna inflacja bliska 15 proc.

Inflacja w grudniu 2022 wyniosła 16,6 proc.. Główny Urząd Statystyczny podał inflację z ostatniego miesiąca 2022 roku, który to pod względem inflacyjnym jest rokiem grozy. Najgorzej sytuacja wyglądała w październiku, kiedy to inflacja doszła do poziomu 17,9 proc. Dla porównania w styczniu 2022 inflacja wynosiła 9,4 proc. Dane z grudnia pozwalają na ostatecznie wyliczenie inflacji średniorocznej w 2022 roku, która to wyniosła 14,4 proc., a dla gospodarstw domowych i emerytów 14,8 proc.. Co poszło w górę najbardziej? Największe wzrosty cen dotyczą żywności i mieszkania.