Nowe taryfy za prąd od nowego roku. Jaka będzie cena energii?

Najważniejszą informacją dla milionów gospodarstw domowych i firm jest zapowiedź znacznej obniżki stawek za energię elektryczną. Minister energii Miłosz Motyka w trakcie wtorkowego wywiadu w TVP Info wyraził nadzieję na pozytywną decyzję Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Jego zdaniem spadające na rynkach hurtowych ceny energii powinny znaleźć odzwierciedlenie w nowych taryfach dla odbiorców końcowych.

Ceny energii spadają – samej energii i jej wytworzenia. I prezes URE – liczymy na to – zatwierdzi poziom taryf na poziomie niższym niż 500 zł za MWh – powiedział Miłosz Motyka. Minister podkreślił, że nowe, niższe stawki miałyby obowiązywać już od początku przyszłego roku. To kluczowa deklaracja, która bezpośrednio wpływa na przyszłość mechanizmów osłonowych. Jak dodał Motyka, do końca obecnego roku obowiązuje mrożenie cen, ale dzięki rynkowym obniżkom, dalsze utrzymywanie tego rozwiązania może nie być konieczne. Dodał, że do końca roku „mamy mrożenie cen, a od nowego roku te ceny będą niższe, dlatego nie będzie potrzeby mrożenia".

Jak będą wyglądać rozliczenia za zużycie prądu?

Kolejną istotną zmianą, nad którą pracuje rząd, jest reforma systemu rozliczeń za prąd. Wielu odbiorców od dawna postulowało odejście od płatności opartych na prognozach na rzecz rachunków uwzględniających faktyczne zużycie. Minister Motyka potwierdził, że ten postulat został podjęty i jest traktowany priorytetowo. Kluczem do wdrożenia tej zmiany jest posiadanie przez klienta odpowiedniego licznika zdalnego odczytu.

Taka możliwość powoli jest już możliwa, to na podstawie umów, które wchodzą pomiędzy odbiorcami a spółkami. Natomiast do tego potrzebny jest odpowiedni licznik – wyjaśnił minister. Zapowiedział również, że jeśli do upowszechnienia tej formy rozliczeń potrzebne będą zmiany legislacyjne, rząd jest gotów je wprowadzić w „najbliższych tygodniach”. - Taka możliwość rozliczania na podstawie faktycznego zużycia już dzisiaj jest, ale chcemy, aby to była preferowana forma – zadeklarował Motyka. Wśród planowanych ułatwień wymienił także uproszczenia związane z magazynami energii oraz wytwarzaniem prądu na własny użytek przez przedsiębiorców.

Co dalej z prezydenckim projektem ustawy o cenach energii?

Minister energii odniósł się również do złożonego w Sejmie prezydenckiego projektu ustawy, mającego na celu obniżenie cen prądu, m.in. poprzez obniżkę stawki VAT. Miłosz Motyka ocenił inicjatywę krytycznie, wskazując na jej mankamenty. - Powinien zostać lepiej wyliczony – stwierdził, dodając, że w projekcie brakuje wskazania źródeł finansowania proponowanych rozwiązań.

Mimo zastrzeżeń minister nie odrzucił projektu w całości. Przyznał, że znajdują się w nim propozycje, które są zbieżne z planami rządu i mogą stać się przedmiotem dalszych prac parlamentarnych. - Są tam propozycje, nad którymi pracujemy, jak chodzi o kwestie wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych czy o obniżce niektórych opłat – przyznał Motyka. Jako przykład podał możliwość obniżenia poziomu umorzenia zielonych certyfikatów, co również mogłoby wpłynąć na ostateczną wysokość rachunków za prąd.

