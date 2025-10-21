Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w NBP? Jest oświadczenie banku

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-10-21 14:41

Narodowy Bank Polski stanowczo zaprzeczył doniesieniom medialnym o zatrudnieniu Agaty Kornhauser-Dudy. We wtorek bank centralny wydał oficjalne oświadczenie, w którym podkreślił, że małżonka byłego prezydenta nie pełni żadnej funkcji w instytucji. Media spekulowały wcześniej, że mogła objąć stanowisko doradczyni prezesa NBP.

  • NBP kategorycznie zaprzeczył zatrudnieniu Agaty Kornhauser-Dudy w banku centralnym
  • Media informowały o możliwej roli doradczyni prezesa Adama Glapińskiego
  • Żona byłego prezydenta przez 17 lat pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w Krakowie
  • Andrzej Duda od października zasiada w radzie nadzorczej firmy finansowej Zen.com
Super Biznes SE Google News

NBP dementuje doniesienia o zatrudnieniu Agaty Kornhauser-Dudy

Narodowy Bank Polski oficjalnie odniósł się do wtorkowych doniesień medialnych dotyczących możliwego zatrudnienia Agaty Kornhauser-Dudy.

Informujemy, że Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP. Prosimy nie powielać nieprawdziwych informacji

- brzmi komunikat banku centralnego.

Instytucja zdecydowanie zareagowała na nieoficjalne informacje, które pojawiły się w mediach. Według tych doniesień małżonka Andrzeja Dudy miała rozpocząć pracę w banku centralnym, gdzie miałaby pełnić funkcję doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Kariera zawodowa żony byłego prezydenta

Agata Kornhauser-Duda przez wiele lat była związana z edukacją. W latach 1998-2015 pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Swoją karierę pedagogiczną przerwała po objęciu przez męża urzędu prezydenta Polski.

Od momentu wejścia do Pałacu Prezydenckiego Agata Kornhauser-Duda koncentrowała się na działalności pierwszej damy. Prowadziła liczne inicjatywy społeczne, wspierając między innymi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

Andrzej Duda w radzie nadzorczej Zen.com

Podczas gdy media spekulowały o zatrudnieniu jego żony w NBP, sam były prezydent potwierdził podjęcie nowych obowiązków zawodowych. W poniedziałek Andrzej Duda poinformował, że od października pełni funkcję członka rady nadzorczej Zen.com - firmy działającej w branży finansowej.

Jest to pierwsza publiczna informacja o aktywności zawodowej byłego prezydenta po zakończeniu kadencji. Decyzja o dołączeniu do rady nadzorczej spółki fintech pokazuje kierunek, w jakim były prezydent planuje rozwijać swoją karierę po zakończeniu urzędowania.

Dezinformacja w mediach o zatrudnieniu w Narodowym Banku Polskim

Wtorkowe doniesienia medialne, które wywołały reakcję NBP, opierały się wyłącznie na nieoficjalnych źródłach. Bank centralny w swoim komunikacie wyraźnie zaapelował o nierozsiewanie nieprawdziwych informacji, podkreślając, że Agata Kornhauser-Duda nie jest i nie była zatrudniona w instytucji.

Sytuacja ta pokazuje, jak istotna jest weryfikacja informacji przed ich publikacją, szczególnie gdy dotyczą osób publicznych. NBP szybko zareagował na plotki, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych doniesień o rzekomym zatrudnieniu małżonki byłego prezydenta.

GALERIA. Agata Kornhauser-Duda: 30 migawek z życia Pierwszej Damy RP

Pierwsza Dama po raz ostatni. Agata Kornhauser-Duda żegna się z urzędem
30 zdjęć
Agata Duda zadała szyku podczas Święta Niepodległości. Postawiła na najmodniejsze kolory
QUIZ PRL. Czerwone damy PRL-u. Jak naprawdę żyły żony dygnitarzy i partyjne celebrytki?
Pytanie 1 z 15
Która z wymienionych "czerwonych dam" była nazywana "pierwszą prawdziwą 'pierwszą damą' PRL-u" i symbolem konsumpcyjnych aspiracji lat siedemdziesiątych?
Stanisława Gierek i Edward Gierek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGATA KORNHAUSER-DUDA