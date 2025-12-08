Zniszczone banknoty i monety nie są akceptowane w sklepach i punktach usługowych

Wymianę przeprowadzisz bezpłatnie w oddziałach NBP lub wybranych bankach komercyjnych

NBP wymieni banknot, jeśli zachowało się minimum 45 proc. jego powierzchni w jednym kawałku

Bez wymiany uszkodzone pieniądze stają się bezwartościowe i nie można nimi płacić

Dlaczego musisz wymienić uszkodzone banknoty?

Uszkodzone, podarte lub zatarte banknoty nie spełniają standardów obowiązujących w obiegu gotówkowym. Sklepy, restauracje i inne punkty usługowe mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego pieniądza. Nieczytelne numery seryjne, brakujące fragmenty czy znaczne przetarcia dyskwalifikują banknot jako środek płatniczy. Jeśli posiadasz takie pieniądze, musisz je wymienić na nowe egzemplarze, aby zachowały swoją funkcję.

Jak wymienić zniszczone pieniądze w banku?

Proces wymiany jest prosty i bezpłatny. Udaj się do wybranego oddziału Narodowego Banku Polskiego lub banku komercyjnego współpracującego z NBP. Zabierz ze sobą uszkodzony banknot lub monetę oraz dokument tożsamości. Wypełnij wniosek o wymianę, który otrzymasz na miejscu. Pracownik banku oceni stan pieniądza i, jeśli spełnia wymogi, dokona natychmiastowej wymiany na nowy egzemplarz.

Wymagania NBP dotyczące wymiany banknotów

Narodowy Bank Polski wymieni uszkodzony banknot pod konkretnymi warunkami. Musisz przedstawić minimum 45 procent powierzchni oryginalnego banknotu w jednym kawałku. Jeśli zachowało się więcej niż 50 procent powierzchni, wymiana następuje na pełną wartość nominalną. Bank weryfikuje autentyczność pieniądza - badane są znaki zabezpieczające, papier i druk. W przypadku bardzo zniszczonych banknotów NBP może przeprowadzić szczegółowe badania laboratoryjne, co wydłuża proces wymiany do kilku tygodni.

Kiedy bank odmówi wymiany pieniędzy?

NBP nie dokona wymiany, jeśli pozostało mniej niż 45 procent powierzchni banknotu w jednym kawałku. Także kilka małych fragmentów sumujących się do wymaganej powierzchni nie będzie wystarczających. W przypadku monet bank nie wymieni pojedynczych elementów - ani samego pierścienia, ani samego rdzenia monety dwumetalowej. Banknoty celowo niszczone lub sfałszowane również nie podlegają wymianie. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie odbierzesz odrzuconych fragmentów, bank je zniszczy zgodnie z procedurami.

Wymiana uszkodzonych pieniędzy to twoja odpowiedzialność. Nie czekaj do ostatniej chwili - zanieś zniszczone banknoty do banku jeszcze w grudniu 2025.

