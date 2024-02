Samsung wprowadza sztuczną inteligencję do wszystkich urządzeń. "Dopiero się rozkręcamy"

Do kogo trafi wielomilionowy spadek Tomasza Komendy?

Ile zarabia Kanał ZERO na YouTubie? Oto zarobki firmy Krzysztofa Stanowskiego

5, 10, 20 i 50 funtów – nowe wzory

Nowe wzory banknotów we wszystkich czterech nominałach - 5, 10, 20 i 50 funtów - zostały zaprezentowane w grudniu 2022 roku. Wizerunek monarchy na awersie oraz w przezroczystym okienku zabezpieczającym jest jedyną zmianą w stosunku do używanych obecnie banknotów, co oznacza, że na odwrotnej stronie pozostaną portrety odpowiednio Winstona Churchilla, Jane Austin, Williama Turnera i Alana Turinga.

Ograniczona podaż nowych banknotów

W wydanym oświadczeniu Bank Anglii poinformował, że nowe serie banknotów będą drukowane jedynie w takich ilościach, aby zastąpić te wycofywane z obiegu wskutek ich zużycia lub w razie zwiększonego zapotrzebowania. Takie stopniowe wprowadzanie ich do obiegu ma zminimalizować wpływ zmiany na środowisko naturalne oraz ograniczyć koszty i jest to zgodne z wytycznymi dworu królewskiego.

Aukcja nowych banknotów na cele charytatywne

Bank Anglii przekazał również, że latem zostanie zorganizowana aukcja nowych banknotów o niskich numerach seryjnych, z której dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne.

Karol III jest dopiero drugim brytyjskim monarchą, którego portret znajdzie się na banknotach banku Anglii.

W grudniu 2022 roku do normalnego obiegu weszła pierwsza moneta z wizerunkiem Karola III - o nominale 50 pensów, a stopniowo będą się pojawiać kolejne. Podobnie jak w przypadku banknotów, także monety z portretami Elżbiety II i Karola III będą przez wiele lat używane równolegle.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.