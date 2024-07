i Autor: pixabay.com

Sztuczna Inteligencja

AI posiada poufne dane firm? Pracownicy sami je podają

Jak informuje "Rzeczpospolita" co czwarte zapytanie, które pracownicy wprowadzają do narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji zawiera wrażliwe dane, które powinny być chronione. Choć popularność AI rośnie, to wciąż problemem jest świadomość użytkowników o jego bezpiecznym wykorzystaniu.