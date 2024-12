Majątek Magdaleny Biejat, kandydatki Lewicy na prezydenta. Tyle zarobiła w Senacie

QUIZ PRL. Jaka to melodia. Hity z czasów PRL: zgadnij, kto je wykonywał

Jakim majątkiem dysponuje kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat

Jak wynika z oświadczenia majątkowego Magdaleny Biejat (złożonego 31 grudnia 2023 roku, to ostatnie aktualne), kandydatka Lewicy na prezydenta posiada 28 409,81 zł oszczędności w polskiej walucie. Co ciekawe jeszcze na początku XI kadencji (czyli w listopadzie 2023 roku) posiadała jedynie 6 319,52 zł oszczędności. Wychodzi więc na to, że w przeciągu niecałych dwóch miesięcy ponad czterokrotnie poprawiła stan swojego posiadania dzięki pracy w Senacie.

Do tego dochodzą nieduże oszczędności w obcej walucie, dokładnie 11,20 euro oraz 25,66 funtów szterlingów.

Wicemarszałek Senatu nie jest również w posiadaniu papierów wartościowych, ani nie zasiada w żadnych spółkach. Nie ma również żadnych długów.

Magdalena Biejat posiada również prawo (na zasadzie współwłasności) do mieszkania o powierzchni 90 metrów kwadratowych, którego wartość wyceniła na milion złotych.

Kandydatka Lewicy na prezydenta ma również samochód, konkretnie hybrydową Toyotę Auris z 2017 roku.

Ile zarabia Magdalena Biejat?

Magdalena Biejat napisała w oświadczeniu majątkowym, że w Sejmie zarobiła w 2023 roku kwotę 136 205,29 zł, zaś dieta parlamentarna wyniosła 39 082,07 zł (z czego nieopodatkowana część 31 336 zł, a opodatkowana 7 745,96 zł).

Z racji, że po wyborach 15 października Magdalena Biejat trafiła do Senatu, to od listopada zarabiać jako Senator. Z tytułu pełnienia funkcji Wicemarszałka Senatu w 2023 roku otrzymała 33 259,72 zł, a z tytułu diety parlamentarnej 6 211,64 zł. Co ciekawe w pierwotnym oświadczeniu kwota diety została wpisana jako "6 2011,64 zł", później jednak została sprostowana jako oczywista pomyłka.