Programy dofinansowania w 2025 roku

W 2025 roku budownictwo mieszkaniowe w Polsce otrzymało silne wsparcie dzięki kilku kluczowym programom dofinansowania. Osoby planujące budowę domu lub modernizację istniejącego budynku mogą skorzystać z trzech głównych programów: "Mój Prąd", "Moje Ciepło" oraz "Czyste Powietrze". Każdy z nich koncentruje się na innych aspektach ekologicznego i energooszczędnego budownictwa, oferując łącznie możliwość uzyskania nawet 135 tysięcy złotych dofinansowania.

Wsparcie obejmuje szeroki zakres inwestycji: od instalacji fotowoltaicznych, przez montaż pomp ciepła, po kompleksową termomodernizację budynków. Dzięki tym programom możliwe jest znaczne obniżenie kosztów budowy i późniejszej eksploatacji domu, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Program Mój Prąd 2025 - dofinansowanie do fotowoltaiki i magazynów energii

Program "Mój Prąd" w 2025 roku oferuje wsparcie finansowe dla właścicieli domów inwestujących w odnawialne źródła energii. Głównym celem jest promocja mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz systemów magazynowania energii. Warto zwrócić uwagę na zmiany w warunkach uzyskania dofinansowania w zależności od daty zgłoszenia instalacji:

Dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do 31 lipca 2024 można otrzymać dotację bez konieczności montażu magazynu energii

Dla instalacji zgłoszonych od 1 sierpnia 2024 wymagane jest zamontowanie magazynu energii elektrycznej lub ciepła

Ile wynosi dofinansowanie w programie Mój Prąd 2025 6.0?

W ramach programu "Mój Prąd" możliwe jest uzyskanie następującego dofinansowania:

Fotowoltaika: do 6 000 zł

Fotowoltaika z magazynem energii: do 7 000 zł

Magazyn energii elektrycznej: do 16 000 zł

Magazyn ciepła: do 5 000 zł

Dofinansowanie pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Należy pamiętać, że minimalna pojemność magazynu energii elektrycznej to 2 kWh, a magazynu ciepła – 20 dm³. Dodatkowo łączna moc instalacji OZE w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kW.

Jak i do kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki?

Wnioski do programu "Mój Prąd" przyjmowane są do 29 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Aplikować można wyłącznie drogą elektroniczną, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do podpisania wniosku konieczne jest użycie podpisu elektronicznego.

Program Moje Ciepło 2025 - dofinansowanie do pomp ciepła

Program "Moje Ciepło" skierowany jest do inwestorów budujących domy jednorodzinne o podwyższonym standardzie energetycznym. Kluczowym wymogiem jest zapewnienie, aby roczne zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną (Ep) nie przekraczało 55 kWh/(m²·rok). Dotacja przeznaczona jest na zakup i montaż nowych pomp ciepła wraz z osprzętem, wykorzystywanych do ogrzewania domu lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wysokość wsparcia na pompy ciepła w 2025 roku

W ramach programu "Moje Ciepło" można uzyskać następujące kwoty dofinansowania:

Gruntowe pompy ciepła: do 21 000 zł

Powietrzne pompy ciepła (system centralny lub powietrze-woda): do 7 000 zł

Program oferuje pokrycie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wsparcie może wzrosnąć nawet do 45 proc. Program dedykowany jest właścicielom domów, którzy:

Nie złożyli jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy ani wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Złożyli takie zawiadomienie lub wniosek nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku

Terminy składania wniosków na dofinansowanie pomp ciepła

Wnioski do programu "Moje Ciepło" można składać do 31 grudnia 2026 roku lub do momentu wyczerpania budżetu programu. Podobnie jak w przypadku programu "Mój Prąd", wnioski składa się online przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), a do ich podpisania wymagany jest podpis elektroniczny.

Program Czyste Powietrze 2025 - dofinansowanie do termomodernizacji

Nowa edycja programu "Czyste Powietrze" wystartowała 31 marca 2025 roku, wprowadzając istotne uproszczenia zasad oraz zwiększając wsparcie dla osób o niskich dochodach. Całkowity budżet programu to imponujące 10 miliardów złotych, pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Co nowego w programie Czyste Powietrze 2025?

Program w nowej odsłonie wprowadza kilka istotnych zmian:

Obowiązkowe potwierdzenie standardu energetycznego budynku zarówno przed, jak i po przeprowadzeniu inwestycji

Najwyższe dofinansowanie uzależnione od dochodu wnioskodawcy oraz standardu energetycznego budynku

Bezpłatna pomoc na każdym etapie inwestycji dla osób o niższych dochodach (dostępna poprzez ogólnopolski system operatorów gminy i WFOŚiGW)

Dla kogo dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?

Program "Czyste Powietrze" przewiduje jedno dofinansowanie na budynek lub lokal mieszkalny. Warunkiem jest posiadanie własności przez minimum 3 lata przed złożeniem wniosku, z wyjątkiem nieruchomości nabytych w drodze spadku. Warto podkreślić, że dotacja obejmuje również budynki z pozwoleniem na budowę wydanym do 31 grudnia 2020 roku. Ciekawostką jest możliwość uzyskania dofinansowania do kominka rekreacyjnego, pod warunkiem, że spełnia on normy ekoprojektu i nie stanowi głównego źródła ogrzewania w budynku.

Na co można otrzymać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze 2025?

W ramach programu "Czyste Powietrze" można uzyskać dofinansowanie na:

Wymianę nieefektywnych źródeł ciepła

Modernizację instalacji grzewczej

Docieplenie budynku

Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Instalację fotowoltaiczną

Jakie dofinansowanie w programie Czyste Powietrze 2025?

Program "Czyste Powietrze" oferuje najwyższe kwoty wsparcia spośród wszystkich dostępnych programów:

do 135 000 zł – przy kompleksowej termomodernizacji (najwyższy poziom dofinansowania)

do 99 000 zł – poziom podwyższony

do 66 000 zł – poziom podstawowy

dodatkowo do 1 200 zł na audyt energetyczny

Wysokość dotacji jest ściśle uzależniona od poziomu dochodów wnioskodawcy – im niższy dochód, tym wyższe wsparcie finansowe. Ważne jest, aby roczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie przekraczało 135 tys. zł.

Program przewiduje trzy progi dofinansowania:

Najwyższy poziom (do 100 proc. kosztów) – dla gospodarstw o dochodzie do 1 300 zł/os. (wieloosobowe) lub do 1 800 zł/os. (jednoosobowe) Poziom podwyższony (do 70 proc. kosztów) – dla gospodarstw o dochodzie do 2 250 zł/os. (wieloosobowe) lub do 3 150 zł/os. (jednoosobowe) Poziom podstawowy (do 40 proc. kosztów) – dla osób o dochodzie rocznym do 135 000 zł

Jak uzyskać dofinansowanie w wysokości 135 tys. zł?

Maksymalne dofinansowanie w wysokości 135 tysięcy złotych można uzyskać w ramach programu "Czyste Powietrze", spełniając określone warunki. Przede wszystkim, roczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie może przekraczać 135 tysięcy złotych. Najwyższe wsparcie, sięgające nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przeznaczone jest dla osób o najniższych dochodach:

w gospodarstwach wieloosobowych – dochód do 1 300 zł na osobę

w gospodarstwach jednoosobowych – dochód do 1 800 zł na osobę

Aby skorzystać z maksymalnego dofinansowania, należy również zaplanować kompleksową termomodernizację budynku, która znacząco podniesie jego standard energetyczny. Warto zaznaczyć, że program wymaga potwierdzenia standardu energetycznego zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, jak i po jej zakończeniu.

Procedura uzyskania dotacji obejmuje kilka kroków:

Ocena stanu technicznego i energetycznego budynku Wykonanie audytu energetycznego (możliwe dodatkowe dofinansowanie do 1 200 zł) Zaplanowanie zakresu prac termomodernizacyjnych Złożenie wniosku przez system elektroniczny Po uzyskaniu decyzji pozytywnej - realizacja inwestycji zgodnie z wytycznymi Potwierdzenie standardu energetycznego po zakończeniu prac Rozliczenie dotacji

Osoby o niskich dochodach mogą liczyć na bezpłatne wsparcie na każdym etapie procesu, dostępne w ramach ogólnopolskiego systemu operatorów gminnych i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Korzyści z dofinansowania do budowy domu w 2025 roku

Programy dofinansowania dostępne w 2025 roku oferują wyjątkową szansę na znaczące obniżenie kosztów budowy i późniejszej eksploatacji domu. Inwestycja w nowoczesne, energooszczędne technologie przynosi liczne korzyści:

Oszczędność finansowa - możliwość pokrycia do 100% kosztów inwestycji w przypadku osób o najniższych dochodach

- możliwość pokrycia do 100% kosztów inwestycji w przypadku osób o najniższych dochodach Niższe rachunki za energię - instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła znacząco redukują koszty eksploatacji domu

- instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła znacząco redukują koszty eksploatacji domu Zwiększenie wartości nieruchomości - domy energooszczędne cieszą się rosnącym zainteresowaniem na rynku nieruchomości

- domy energooszczędne cieszą się rosnącym zainteresowaniem na rynku nieruchomości Korzyści ekologiczne - zmniejszenie emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń

- zmniejszenie emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń Większy komfort mieszkania - nowoczesne systemy grzewcze i wentylacyjne zapewniają lepszy klimat wewnętrzny

Wykorzystaj szansę na dotację do 135 tys. zł!

Rok 2025 to wyjątkowy czas dla osób planujących budowę lub modernizację domu. Dzięki programom "Mój Prąd", "Moje Ciepło" i "Czyste Powietrze" możliwe jest uzyskanie znaczącego wsparcia finansowego na realizację inwestycji w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. Maksymalna kwota dofinansowania wynosząca 135 tysięcy złotych, dostępna w ramach programu "Czyste Powietrze", stanowi realną szansę na obniżenie kosztów budowy przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej efektywności energetycznej.

Pamiętaj, że dostępność środków jest ograniczona czasowo, a w niektórych przypadkach również budżetowo. Warto więc już teraz rozpocząć planowanie inwestycji i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Skorzystanie z dostępnych form wsparcia to inwestycja w przyszłość – zarówno w wymiarze finansowym, jak i ekologicznym.