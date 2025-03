Mój Prąd 6.0. Ostatni moment na dofinansowanie do 28 tys. zł

Mój Prąd 6.0 - dofinansowanie do 28 tys. zł

Szósty nabór wniosków w programie Mój Prąd jest wydłużony do 6 marca. Program Mój Prąd 6.0 przewiduje, że maksymalne dofinansowanie dla fotowoltaiki z magazynami ciepła i energii to 28 tys. zł. O wsparcie mogą się starać prosumenci, którzy wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne ponieśli po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing.

Obowiązkowe jest złożenie zaświadczenia z OSD - dokumentu wystawianego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Brak tego zaświadczenia skutkuje odrzuceniem wniosku bez oceny pozostałych, złożonych dokumentów.

W ramach szóstej edycji programu dofinansowanie do mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm sześc. prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh – do 16 tys. zł.

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r. konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW. Obowiązkowe jest ponadto złożenie zaświadczenia z OSD - dokumentu wystawianego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci.

Resort klimatu rozwija fundusze i wydłuża termin na Mój Prąd 6.0

"Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zwiększyło budżet szóstej edycji programu Mój Prąd o dodatkowe 600 mln zł do 1,85 mld zł" - podał resort w komunikacie.

Nabór wniosków w programie Mój Prąd 6.0 jest aktywny do 29 sierpnia br. lub do wyczerpania środków. Początkowo termin składania wniosków wyznaczono do 20 grudnia 2024 r., potem został wydłużony do 6 marca 2025 r. Początkowo na tę edycję programu przeznaczono 400 mln zł, potem budżet został zwiększony do 1,25 mld zł.

