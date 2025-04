Najwyższe oprocentowanie lokat półrocznych – Nest Bank liderem w kwietniu 2025

Jak informuje bankier.pl, Nest Bank od kilku miesięcy utrzymuje pozycję lidera, oferując najwyższe oprocentowanie na lokatach półrocznych. Aktualnie, klienci tego banku mogą liczyć na stawkę 7,60 proc. w skali roku, deponując środki na Nest Lokacie Witaj. Oferta ta jest skierowana do nowych klientów, którzy zdecydują się otworzyć Nest Konto.

Aby skorzystać z promocyjnego oprocentowania lokat, należy spełnić jeden z dwóch warunków aktywności w dwóch następujących po sobie miesiącach. Pierwsza opcja to zapewnienie wpływu wynagrodzenia na konto w wysokości minimum 2000 zł miesięcznie. Według bankier.pl, druga możliwość to zagwarantowanie dowolnych wpływów na kwotę min. 2000 zł oraz wykonanie co najmniej 10 płatności kartą lub Blikiem w każdym z tych miesięcy. Maksymalna kwota, jaką można ulokować na Nest Lokacie Witaj, to 25 000 zł.

Nowość na rynku – VeloLokata dla Aktywnych od VeloBanku z wysokim oprocentowaniem

VeloBank wprowadził nową ofertę dla oszczędzających – VeloLokatę dla Aktywnych, która wyróżnia się oprocentowaniem 7 proc. w skali roku. To kolejna propozycja skierowana do nowych klientów, którzy zdecydują się na założenie konta osobistego i spełnienie dodatkowych warunków.

Jednym z wymogów jest wyrażenie zgód marketingowych. Ponadto, w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty, należy zapewnić wpływ na konto osobiste w wysokości minimum 2000 zł. Maksymalna kwota, jaką można ulokować na VeloLokacie dla Aktywnych, to 30 000 zł.

Na kolejnym miejscu w zestawieniu protalu Bankier.pl, uplasował się Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce proponuje Lokatę Plus z oprocentowaniem 6,50 proc. w skali roku. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie konta osobistego w tym banku. W przypadku Lokaty Plus można ulokować nawet do 2 000 000 zł, co czyni ją atrakcyjną dla osób z większym kapitałem.

Średnia stawka pięciu najwyżej oprocentowanych lokat półrocznych wynosi 6,62 proc. w skali roku. Oznacza to wzrost o 0,30 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. To dobra wiadomość dla osób poszukujących możliwości pomnożenia oszczędności, ponieważ lokaty półroczne stają się coraz bardziej atrakcyjne.