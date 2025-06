Spis treści

Media Expert: Inteligentny air fryer + bestseller za złotówkę

Prawdziwy hit przygotował Media Expert. Przy zakupie inteligentnego air fryera do 15 czerwca, można dostać za 1 złotówkę bestsellerową książkę Pawła Lorocha „Air Fryer dla początkujących" – 100 przepisów na rozkosz kulinarną od naszego redakcyjnego kolegi z Eska Rock (należymy Grupy ZPR Media). I powiem szczerze, to najlepsza inwestycja w zdrowie i dobrą zabawę w jednym.

Jak sam Paweł pisze: „Możesz skorzystać z jednego z automatycznych trybów lub ustawić czas i temperaturę ręcznie" opisując swoje doświadczenia z inteligentnym urządzeniem, które sam rozpoznaje potrawę i dobiera odpowiednie parametry gotowania. Najnowszy hit wybitnego dziennikarza kulinarnego to czekolada z truskawkami w cieście francuskim – 12 minut w air fryerze i gotowe. Po prostu palce lizać!

Najciekawsze modele w Media Expert na które warto zwrócić uwagę:

GÖTZE & JENSEN AF800K AI z okienkiem do obserwacji – taniej o 100 zł (promocja do 30 czerwca)

RUSSELL HOBBS SatisFry Air&Grill 26520-56 teraz za 439,99 zł

TEFAL Easy Fry Silence Vision XL EY5568 z rabatem 50,99 zł

Lidl i Biedronka – walka o klienta na każdej półce

Lidl w gazetce od 5 czerwca oferuje frytkownicę za 249 zł, ale to dopiero przygrywka do prawdziwego szaleństwa cenowego, które rozpętała Biedronka.

Biedronka przeceniła Air Fryera Hoffen o pojemności 3,8 l aż o 200 zł. Urządzenie o mocy 1400 W z 8 programami dostępne było za jedyne 149 zł – to aż 57 proc. rabatu! Oto skala wojny cenowej, która toczy się na polskim rynku AGD.

Zdrowie na pierwszym miejscu

Air fryer to nie tylko oszczędność czasu i energii. To przede wszystkim rewolucja w zdrowym odżywianiu. Obiad przyrządzany bez dodatkowego oleju to zdecydowanie zdrowsza i mniej kaloryczna forma żywienia.

Możesz korzystać z kilku praktycznych funkcji: smażenia, grillowania, pieczenia i podgrzewania, a frytkownica beztłuszczowa umożliwi Ci przygotowanie kilku potraw jednocześnie: warzyw i ryb, warzyw i mięsa.

Dodajmy, że air fryer to oszczędność czasu pieczenia bez potrzeby wcześniejszego rozgrzania komory grzewczej, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego piekarnika. Oznacza to niżesz rachunki za prąd, co nie jest bez znaczenia przy rosnących kosztach utrzymania.

Dla tych, którzy wciąż wahają się, czy air fryer to inwestycja dla nich, warto zadać sobie pytanie: czy lubię odżywiać się smacznie i zdrowo? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, z pewnością jest to rozwiązanie dla Ciebie.

Najlepszy czas na zdrową rewolucję

Letnie promocje na air fryer to doskonały moment, by dołączyć do rewolucji zdrowego gotowania. Czy to inteligentny model z Media Expert z książką Pawła Lorocha za złotówkę, czy budżetowe rozwiązania z Lidla i Biedronki – każdy znajdzie coś dla siebie.

Pamiętajmy jednak, że najlepsza frytkownica to ta, która faktycznie będzie używana. Dlatego przed zakupem warto przemyśleć swoje potrzeby kulinarne i wybrać model, który rzeczywiście zmieni nasze podejście do gotowania na zdrowsze i smaczniejsze.

